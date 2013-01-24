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Philips Avent

軟嘴杯

SCF751/00
Avent
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Avent
  • 輕鬆吸啜防滴漏 輕鬆吸啜防滴漏 輕鬆吸啜防滴漏
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    Philips Avent 軟嘴杯

    SCF751/00
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    輕鬆吸啜防滴漏

    不含雙酚 A 的全新 Philips Avent 吸啜飲水杯，設有專利（審批中）活塞，確保飲品不會濺出。質地柔軟的吸嘴及手柄確保寶寶容易吸啜杯中飲品。專為方便您和寶寶使用而設。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      • 7 安士 / 200 毫升
      • 6 個月以上
      斜角軟嘴可減低頭部傾斜

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      斜角軟嘴的設計可讓寶寶容易吸啜，無需把頭過度傾斜。

      本飲水杯不含雙酚 A 材質

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      此款 Philips Avent 飲水杯不含雙酚 A 材質

      兼容 Philips Avent 奶瓶及杯子

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      所有 Philips Avent 奶瓶及杯子均可配合使用，玻璃奶瓶、幼兒啜飲杯和 My First Big Kid 杯除外。您可配合寶寶的發展需要隨意配搭，製作出最合適的杯子。

      柔軟觸感的學習飲水杯手柄專為寶寶小手而設

      柔軟觸感的學習飲水杯手柄專為寶寶小手而設

      訓練手柄可協助寶寶學習拿握水杯，獨立飲水。手柄形狀不但讓寶寶可以握緊水杯，而且使用防滑塑膠製造。

      所有配件均適用於洗碗碟機清洗，十分方便

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      保護蓋讓外出時可保持水杯清潔

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      不再一團糟！全新專利活塞，確保寶寶用軟嘴飲水時才會出水。

      技術規格

      • 包含物件

        柔軟飲嘴
        1  件數
        杯子（200 毫升/ 7 安士）
        1  件數
        手柄
        1  件數
        活塞
        1  件數
        奶嘴保護蓋
        1  件數

      • 成長階段

        階段
        6 個月以上

      • 原產地

        印尼

      • 物料

        軟嘴杯
        • 聚丙烯
        • TPE

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        178 x 125 x 90  毫米
        A-盒內彩盒的數目
        6  件數
        產品重量
        0.1  千克

      • 配件

        替換組件
        替換用軟嘴 SCF252

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