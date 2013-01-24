防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔

此款不含 BPA 的 Philips AVENT 軟嘴杯 SCF752/00，無論在家中還是外出，都能提供驚人的防濺漏效果，而且使用起來相當方便。軟嘴具備活門，可配合餵哺奶瓶使用，令奶瓶也能達到防濺漏的效果。 查看各種好處