防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔
此款 Philips AVENT 快速流量軟嘴杯 SCF754/00 適合活躍好動的幼兒。無論是搖動還是拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。此外，還配有頂部翻蓋和可掛在腰帶或嬰兒車上的側扣環 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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原產地
包含物件
成長階段
重量與尺寸