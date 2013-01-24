防濺漏活門隨時隨地確保杯子衛生清潔

此款 Philips AVENT 快速流量軟嘴杯 SCF754/00 適合活躍好動的幼兒。無論是搖動還是拋擲，此系列杯都能防濺漏，而且使用起來相當方便。此外，還配有頂部翻蓋和可掛在腰帶或嬰兒車上的側扣環 查看各種好處