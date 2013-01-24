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設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。 查看各種好處
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我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。 查看各種好處
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設計可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可於餵哺時令寶寶吸入較少空氣。即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，更容易被環抱為坐直姿勢餵哺。避免寶寶將空氣吸入肚裡，有助減少常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不安。 查看各種好處
即使將奶瓶處於水平位置，奶嘴會填滿奶水，讓您的寶寶可以更自然被環抱坐直姿勢吸吮。此設計可減少餵哺引致的不適、幫助消化，並使您和您的寶寶在餵哺時更加舒適。
我們的獨特 AirFree™ 排氣裝置可將空氣排出奶嘴，令寶寶吸入較少空氣，並有助解決常見餵哺問題，比如腹絞痛、脹氣等引致的不適。
經臨床證實，Philips Avent 奶瓶可減少因脹氣和腹絞痛等引致的不安*。如何？奶嘴的排氣裝置可於餵哺時減少空氣累積，以無間斷餵哺，從而減少腹絞痛、脹氣、溢出和打嗝。
AirFree™ 排氣裝置可輕鬆安裝於任何 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶上。此外，奶瓶採用寬瓶頸設計，方便清潔，而且只有少量配件，清洗更容易。
首先，將奶水倒入瓶內，將 AirFree™ 排氣裝置套在奶瓶邊，然後擰緊奶嘴。只須將奶瓶向下倒轉，奶嘴便會裝滿奶水。大功告成！餵哺時，請確定 AirFree™ 排氣裝置保持在奶瓶上。即使將奶瓶垂直放平，奶嘴仍會裝滿奶水，更容易以坐直姿勢餵哺。
您可選擇在 Philips Avent 防脹氣奶瓶上安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置。AirFree™ 排氣裝置可與 4 安士 / 125 毫升、9 安士 / 260 毫升和 11 安士 / 330 毫升 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶配合使用。
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺旋紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。
隨著寶寶長大，吸乳需要亦會改變。您需要選擇配合他們成長需要的流量奶嘴。Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶瓶可選擇安裝或不安裝 AirFree™ 排氣裝置（只可配合 Philips Avent 防脹氣及 Classic+ 奶嘴一同使用）。
我們特別設計了防脹氣奶瓶系列，方便配搭奶嘴和奶瓶。您可選用較少配件，輕鬆地由奶瓶慢慢轉用至學飲杯及吸啜杯。
物料
包含物件
設計
方便易用
成長階段
功能