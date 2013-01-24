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我們的防絞痛活門經特別設計，可以阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。餵哺寶寶時，奶嘴上的活門使空氣進入奶瓶，避免產生任何真空，並將空氣排至奶瓶底部。活門可以將空氣保留在奶瓶內，阻止空氣進入寶寶肚子內，減少因而引起的腹部絞痛及不適。
Philips Avent 防絞痛奶瓶可減少寶寶哭鬧。相比其他牌子的防絞痛奶瓶，以 Philips Avent 防絞痛奶瓶餵哺的寶寶在晚上哭鬧的情況減少 60%。*
奶嘴形狀與寶寶的嘴巴貼合，而螺紋質感則可防止奶嘴變形，讓你餵哺時倍感舒適、不受干擾。
我們的防絞痛奶瓶配件少，清洗時簡單快捷。
獨特的瓶身設計方便從任何角度輕鬆拿握
產品的寬瓶頸及圓角設計方便快速徹底清洗，餵哺時自然更衛生。
可與我們的吸乳器、奶瓶和杯子配合使用，在你需要時提供適合的產品！
Philips Avent 防絞痛奶瓶不含 BPA 材料 (PP)。
Philips Avent 防絞痛奶瓶提供不同流量的奶嘴，以配合寶寶的成長需要。請記住，由於寶寶的成長速度各有不同，年齡指示僅為約數。所有奶嘴以兩件裝出售：新生兒、慢、中、快和可變流量，以及固體餵哺。
防絞痛奶瓶採用防漏設計，提供更愉快的餵哺體驗。
物料
包含物件
奶瓶餵哺
設計
方便易用
成長階段
功能