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Shaver series 5000

剃鬚刀頭

SH50/51
  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver series 5000 剃鬚刀頭

    SH50/51

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃除多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 Series 5000、6000 及 AquaTouch 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    建議零售價: HK$300.00

    Shaver series 5000 剃鬚刀頭

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃除多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 Series 5000、6000 及 AquaTouch 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$300.00

    Shaver series 5000 剃鬚刀頭

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃除多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 Series 5000、6000 及 AquaTouch 電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

    • 多重精確切剃刀片
    • 適用於 S5000 (S5xxx)
    • 適用於 AquaTouch (S5xxx)
    為 Shaver Series 5000 及 6000 而設的替換刀頭

    為 Shaver Series 5000 及 6000 而設的替換刀頭

    SH50 替換刀頭適用於 5000 系列電鬚刨 (S5xxx)及PowerTouch電鬚刨 (PT8xx) 。

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。多重精確切剃刀片會將鬍鬚及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。

    至尊雙層刀片技術可舒適地將鬍鬚提起並剃除

    至尊雙層刀片技術可舒適地將鬍鬚提起並剃除

    至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

    只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

    只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

    最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

    更換剃鬚刀頭更方便

    更換剃鬚刀頭更方便

    1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以移除固定環；3. 取出舊刀頭並小心地裝上新刀頭並於插口對齊；4. 更換固定環並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上剃鬚刀頭後會聽到「咔」聲。

    更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

    更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨

    完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      適用產品類型
      • Shaver Series 5000 (S5xxx)
      • AquaTouch (S5xxx)
      • PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
      • AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
      • Shaver Series 6000 (S6xxx)
      各包裝中的剃鬚刀頭
      3

    • 清潔

      用法
      使用清潔噴霧劑 HQ110

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