藍牙是一項線纜取代技術。由於藍牙是全球性標準，來自不同製造商的藍牙裝置可以透過共同的規格進行兼容度操作。HSP (Handset Profile) 與 HFP (Handsfree Profile) 是常用藍牙耳筒操作要求使用的規格。如果你的流動電話符合 HSP 或 HFP (如同幾乎任何一款藍牙電話)，即可與此耳筒一併使用。「藍牙」文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。
無需使用你的流動電話亦可管理通話，例如包括電話的接聽、拒接、語音撥號和重撥。其中，語音撥號和重撥功能需要你的流動電話支援。
在沒有耳筒的情況下使用手機既不方便亦不安全。而且在很多地方，駕車時使用手機也是一種違法行為。而有線免提套件又可能會帶來線纜纏繞的麻煩。藍牙耳筒可透過小範圍的藍牙連接取代線纜，讓你的雙手得到解放，令你活動自如而無需受到線纜束縛。由於接近你頭部所傳送的能量遠遠低於手機產生的輻射，藍牙功能還可以減低與手機輻射相關的潛在風險。
這款 Philips 裝置完全支援藍牙立體聲 (A2DP)。符合 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 標準表示此耳筒可以接收任何符合 A2DP 的藍牙裝置中的立體聲音樂。因而，你可以將此耳筒與任何支援 A2DP 的兼容手機、電腦、藍牙配接器、MP3 機等結合使用。
透過耳筒配有的高靈敏咪高風及智慧型音效設計，通話者能夠聽到清晰無回音的聲音。
人體工學耳鉤的尺寸可根據你的耳形進行不同幅度的調校，不但令舒適度倍增，更可確保有效固定。除此之外，這款耳鉤還可以同時適應左右耳佩戴方式。
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