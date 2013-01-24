擁有藍牙功能的無線免提通話

在沒有耳筒的情況下使用手機既不方便亦不安全。而且在很多地方，駕車時使用手機也是一種違法行為。而有線免提套件又可能會帶來線纜纏繞的麻煩。藍牙耳筒可透過小範圍的藍牙連接取代線纜，讓你的雙手得到解放，令你活動自如而無需受到線纜束縛。由於接近你頭部所傳送的能量遠遠低於手機產生的輻射，藍牙功能還可以減低與手機輻射相關的潛在風險。