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藍牙耳筒

SHB1700/97
  • 清晰通話，配備雙咪高風降噪功能 清晰通話，配備雙咪高風降噪功能 清晰通話，配備雙咪高風降噪功能
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    藍牙耳筒

    SHB1700/97

    清晰通話，配備雙咪高風降噪功能

    配備語音提示的通話及音樂，加上語音指令功能，並支援多種設備 查看各種好處

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      清晰通話，配備雙咪高風降噪功能

      • 入耳式
      • 黑色

      符合藍牙 HSP/HFP - 通用

      藍牙是一項線纜取代技術。由於藍牙是全球性標準，來自不同製造商的藍牙裝置可以透過共同的規格進行兼容度操作。HSP (Handset Profile) 與 HFP (Handsfree Profile) 是常用藍牙耳筒操作要求使用的規格。如果你的流動電話符合 HSP 或 HFP (如同幾乎任何一款藍牙電話)，即可與此耳筒一併使用。「藍牙」文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 對這些標記的使用均已獲得授權。

      無線通話管理

      無需使用你的流動電話亦可管理通話，例如包括電話的接聽、拒接、語音撥號和重撥。其中，語音撥號和重撥功能需要你的流動電話支援。

      擁有藍牙功能的無線免提通話

      在沒有耳筒的情況下使用手機既不方便亦不安全。而且在很多地方，駕車時使用手機也是一種違法行為。而有線免提套件又可能會帶來線纜纏繞的麻煩。藍牙耳筒可透過小範圍的藍牙連接取代線纜，讓你的雙手得到解放，令你活動自如而無需受到線纜束縛。由於接近你頭部所傳送的能量遠遠低於手機產生的輻射，藍牙功能還可以減低與手機輻射相關的潛在風險。

      藍牙® 立體聲 (A2DP 適應)

      這款 Philips 裝置完全支援藍牙立體聲 (A2DP)。符合 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 標準表示此耳筒可以接收任何符合 A2DP 的藍牙裝置中的立體聲音樂。因而，你可以將此耳筒與任何支援 A2DP 的兼容手機、電腦、藍牙配接器、MP3 機等結合使用。

      通話清晰，無回音

      透過耳筒配有的高靈敏咪高風及智慧型音效設計，通話者能夠聽到清晰無回音的聲音。

      人體工學耳鉤

      人體工學耳鉤的尺寸可根據你的耳形進行不同幅度的調校，不但令舒適度倍增，更可確保有效固定。除此之外，這款耳鉤還可以同時適應左右耳佩戴方式。

      技術規格

      • 連接

        藍牙規格
        • 免提
        • 耳筒
        藍牙版本
        4.0
        有效範圍
        高達 33 英尺 / 10 米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽／結束通話
        • 來電轉接
        • 重撥上一個號碼
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換
        • 語音撥號

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        可重複充電
        電源供給耳筒
        經 USB 轉接器
        待機時間
        高達 220  小時
        通話時間
        高達 6  小時

      • 配件

        隨附
        • 耳鉤 (隨意付上)
        • 快速入門指南
        • USB 充電線

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 48027 1
        總重量
        0.602  千克
        高度
        10.5  厘米
        長度
        20.5  厘米
        淨重
        0.216  千克
        產品包裝數目
        6
        淨重
        0.386  千克
        寬度
        19  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 48025 7
        總重量
        3.9  千克
        高度
        23  厘米
        長度
        60.5  厘米
        淨重
        1.296  千克
        產品包裝數目
        36
        淨重
        2.604  千克
        寬度
        22  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        3.1  厘米
        EAN
        87 12581 48024 0
        總重量
        0.077  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.036  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        淨重
        0.041  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        9.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        3.1  厘米
        高度
        5.5  厘米
        重量
        0.031  千克
        寬度
        1.6  厘米

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