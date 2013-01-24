用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處
用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處
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用心感受。BASS+
Philips BASS+ 耳機將強大沉穩的低音注入時尚纖巧的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙無線耳機非常適合追求低音音質而又不想犠牲輕便性的用家。 查看各種好處
長達 12 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。
BASS+ 耳機配備 32 毫米喇叭驅動器，可塑造強勁的重低音。
BASS+ 耳機為極致貼合耳朵而打造，採用的可旋轉耳罩及可調式頭帶，讓所有佩戴者都感覺貼合舒適。
讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。
輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。
只需輕按右耳罩上的控制按鈕便可控制音樂和通話。
超薄摺疊設計的 BASS+ 耳機方便摺疊及收藏，是旅行的理想良伴。
透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話
柔軟透氣耳墊讓長時間持續聆聽亦感舒適無比。
採用密閉式音效設計的 BASS+ 耳機能阻隔環境噪音，改善的隔音表現可帶來更精彩的聆聽體驗。
隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。
聲音
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舒適
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