主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

BASS+

藍牙耳機

SHB3175WT/00
  • 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+
    -{discount-value}

    BASS+ 藍牙耳機

    SHB3175WT/00

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強勁震撼的低音注入時尚堅固的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙耳罩式無線耳機非常適合追求低音音質，而又不想犠牲便攜性的用家。 查看各種好處

    BASS+ 藍牙耳機

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強勁震撼的低音注入時尚堅固的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙耳罩式無線耳機非常適合追求低音音質，而又不想犠牲便攜性的用家。 查看各種好處

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強勁震撼的低音注入時尚堅固的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙耳罩式無線耳機非常適合追求低音音質，而又不想犠牲便攜性的用家。 查看各種好處

    BASS+ 藍牙耳機

    用心感受。BASS+

    Philips BASS+ 耳機將強勁震撼的低音注入時尚堅固的機身之中。型格與音質兩者兼備，絕對物有所值。這款藍牙耳罩式無線耳機非常適合追求低音音質，而又不想犠牲便攜性的用家。 查看各種好處

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      用心感受。BASS+

      • 40 毫米驅動器/密封式
      • 耳罩式
      • 柔軟耳墊
      • 超薄摺疊設計
      40 毫米釹製喇叭

      40 毫米釹製喇叭

      40 毫米釹製喇叭，呈現強勁重低音

      適合所有佩戴者

      適合所有佩戴者

      可旋轉耳罩及可調式頭帶設計，讓所有佩戴者都感覺貼合舒適。

      感受得到的強勁重低音

      感受得到的強勁重低音

      強勁低音昇華聽覺享受。切勿受其時尚設計有所誤導——經過特別設計的低音反射器與經過特別調校的驅動器可產生超低頻率，令耳機得而播出獨一無二的 Bass+ 音質。獨立聲量可確保每次製作的低音表現高度一致。

      藍牙無線技術

      藍牙無線技術

      輕鬆讓耳機與任何藍牙裝置配對，盡情享受無線音樂。

      使用耳罩切換控制通話、音樂和音量

      使用耳罩切換控制通話、音樂和音量

      只需輕按右耳罩上的控制按鈕便可控制音樂和通話。

      可摺疊成輕巧形狀，便於存放與攜帶

      可摺疊成輕巧形狀，便於存放與攜帶

      獨特超薄摺疊設計為您提供最佳隨聽體驗。耳機可經摺合或折疊，便於攜帶及存放。

      USB 充電線

      USB 充電線

      隨附的 USB 充電纜線讓你在有需要時輕鬆為耳機充電。

      充電電池可提供長達 12 小時的播放時間

      充電電池可提供長達 12 小時的播放時間

      長達 12 小時的播放時間可讓您一整天持續播放音樂。

      輕鬆進行免提通話

      輕鬆進行免提通話

      透過麥克風和 Bluetooth® 4.1 輕鬆進行免提通話

      柔軟的耳墊令長時間佩戴亦感舒適

      柔軟的耳墊令長時間佩戴亦感舒適

      柔軟透氣耳墊讓長時間持續聆聽亦感舒適無比。

      隔音表現出色

      密封式音效技術可隔絕環境噪音，呈現更佳音質。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        白色

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最多 10  米
        藍牙版本
        4.1

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換
        • 在通話與音樂之間切換

      • 電源

        音樂播放時間
        12*  hr
        待機時間
        166* 小時
        通話時間
        12* 小時
        電池類型
        鋰聚合物
        可重複充電

      • 聲音

        頻率範圍
        8 - 21 500 Hz
        阻抗
        32 ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        40 mW
        喇叭直徑
        40 毫米
        敏感度
        104 dB
        音響系統
        封閉式

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 51613 99169 5
        深度
        5.7  厘米
        深度
        2.2  吋
        總重量
        0.335  千克
        總重量
        0.739  磅
        高度
        8.9  吋
        高度
        22.5  厘米
        淨重
        0.224  千克
        淨重
        0.494  磅
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.111  千克
        淨重
        0.245  磅
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        19.5  厘米
        寬度
        7.7  吋

      • 外盒

        總重量
        2.681  磅
        總重量
        1.216  千克
        GTIN
        1 69 51613 99169 2
        高度
        24  厘米
        高度
        9.4  吋
        長度
        21.2  厘米
        長度
        8.3  吋
        淨重
        1.481  磅
        淨重
        0.672  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        1.199  磅
        淨重
        0.544  千克
        寬度
        19.1  厘米
        寬度
        7.5  吋

      • 產品尺寸

        深度
        4.6  厘米
        深度
        1.8  吋
        高度
        7.3  吋
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.419  磅
        重量
        0.19  千克
        寬度
        19  厘米
        寬度
        7.5  吋

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 實際效果可能會有差異

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記