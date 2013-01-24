無線藍牙音樂及通話控制功能

如果要以無線方式聆聽音樂，並且可在音樂和通話之間輕鬆切換，只有藍牙可以滿足您的需求！要享受自己最喜愛的歌曲，只要配對 Philips 耳機和已啟用藍牙的智能手機或平板電腦即可。只需點選每個耳罩的直覺式控制，即可在處理來電和撥打電話時更改音量或暫停歌曲播放。