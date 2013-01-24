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藍牙 NFC 入耳式耳機

SHB5800BK/00
  • 無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能 無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能 無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能
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    藍牙 NFC 入耳式耳機

    SHB5800BK/00

    無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能

    SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00
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    無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能

    SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。 查看各種好處

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      無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能

      飽滿的重低音

      • 6 毫米驅動器/封閉式
      • 耳塞式

      3 種橡膠耳罩可供更換，完美貼合耳朵

      「由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，這些耳機必定與您的雙耳完美貼合。」

      無線藍牙音樂及通話控制功能

      如果要以無線方式聆聽音樂，並且可在音樂和通話之間輕鬆切換，只有藍牙可以滿足您的需求！要享受自己最喜愛的歌曲，只要配對 Philips 耳機和已啟用藍牙的智能手機或平板電腦即可。只需點選每個耳罩的直覺式控制，即可在處理來電和撥打電話時更改音量或暫停歌曲播放。

      精確調準的驅動器，帶來低音和平衡聲音

      精確調準的耳塞驅動器，提供最佳的音效享受。

      一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對

      NFC 輕鬆配對，讓您只需按下一鍵，即可與耳塞式藍牙裝置及已啟用藍牙裝置配對。

      完美的耳塞式密封墊可阻隔外界噪音

      超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。

      防汗防潮濕物料，十分適合運動使用

      IPX2 防汗防潮濕物料，十分適合戶外及運動使用。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        隨附
        USB 線
        隨附以便充電

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最多 10  米
        藍牙版本
        3.0+EDR

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 重撥上一個號碼
        • 通話保留
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        5.5  hr
        待機時間
        150 hr
        通話時間
        6 小時

      • 聲音

        頻率範圍
        8 -22 000Hz
        阻抗
        16 ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        25 兆瓦
        喇叭直徑
        6 mm
        敏感度
        105  分貝
        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        類型
        動態
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能
        語音線圈

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 73262 7
        深度
        9.5  厘米
        總重量
        0.101  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.044  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.057  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        4  厘米

      • 外盒

        GTIN
        1 69 23410 73262 4
        產品包裝數目
        6
        總重量
        0.752  千克
        高度
        18.5  厘米
        長度
        21.5  厘米
        淨重
        0.264  千克
        淨重
        0.488  千克
        寬度
        14  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        3.5  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.015  千克
        寬度
        3.5  厘米

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