無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能
SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。 查看各種好處
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無線入耳式耳機，設有 NFC 配對功能
SHB5800 入耳式藍牙耳機設有精心設計的驅動器，帶來沉實和平衡的低音。耳塞為佩戴舒適而設計，還有一觸式 NFC 輕鬆配對功能和耐用的 IPX2 防汗水和防潮濕功能，非常適合在戶外聽音樂和打電話。 查看各種好處
「由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，這些耳機必定與您的雙耳完美貼合。」
如果要以無線方式聆聽音樂，並且可在音樂和通話之間輕鬆切換，只有藍牙可以滿足您的需求！要享受自己最喜愛的歌曲，只要配對 Philips 耳機和已啟用藍牙的智能手機或平板電腦即可。只需點選每個耳罩的直覺式控制，即可在處理來電和撥打電話時更改音量或暫停歌曲播放。
精確調準的耳塞驅動器，提供最佳的音效享受。
NFC 輕鬆配對，讓您只需按下一鍵，即可與耳塞式藍牙裝置及已啟用藍牙裝置配對。
超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。
IPX2 防汗防潮濕物料，十分適合戶外及運動使用。
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