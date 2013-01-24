純淨音色，有線或無線都可提供
卓越的 40 毫米釹合金驅動器及數碼提升技術確保 SHB9100 耳筒可提供無與倫比的音質清晰度和豐富的重低音效果。高級的多向 FloatingCushions 耳筒進一步增強有線和無線的聆聽樂趣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
純淨音色，有線或無線都可提供
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卓越的 40 毫米釹合金驅動器及數碼提升技術確保 SHB9100 耳筒可提供無與倫比的音質清晰度和豐富的重低音效果。高級的多向 FloatingCushions 耳筒進一步增強有線和無線的聆聽樂趣。 查看各種好處
卓越的驅動器及數碼提升技術呈現強勁而上等的低音。
釹合金是輕巧而強勁的磁力物料。釹合金產生強大的磁場，在音圈裡提供更卓越的靈敏度、更佳的低音響應和真正均衡的音質。40 毫米精確調準的釹合金驅動器讓您享受透徹細緻而自然的聲音，置身於栩栩如生的音樂世界。
Philips 耳筒整合舒適的軟真皮耳蓋式耳墊，緊貼雙耳輪廓，讓您猶如感受不到它的存在！採用高效密封設計，適合任何大小和頭型，是忘卻外來干擾的最佳方法，讓您盡情沈醉於音樂世界之中。
採用創新的高級 FloatingCushion 設計，沒有 C 型鉸鏈，表示可輕易極速地多向自動調整耳筒，以便配合頭部輪廓。這種設計既獨創又易用，將重量均衡分配在頭部和雙耳上，極致穩固。
如果要以無線方式聆聽音樂，並且可在音樂和通話之間輕鬆切換，只有藍牙可以滿足您的需求！要享受自己最喜愛的歌曲，只要配對 Philips 耳機和已啟用藍牙的智能手機或平板電腦即可。只需點選每個耳罩的直覺式控制，即可在處理來電和撥打電話時降低音量或暫停歌曲播放。
您不僅可以選擇無線藍牙，還可以選擇 3.5 毫米插入型音樂播放，我們的新藍牙耳筒在兩方面都向您提供真正的最好體驗。只需 將您的耳筒與啟用藍牙的裝置配對，即可享受無線聆聽樂趣，音效如水晶般清晰。或者將電線插入 3.5 毫米插孔，即可享受深度豐富的音效，感受同樣令人陶醉的聆聽體驗。完全由您決定！
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