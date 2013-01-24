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藍牙立體聲耳筒

SHB9100RD/00
  • 純淨音色，有線或無線都可提供 純淨音色，有線或無線都可提供 純淨音色，有線或無線都可提供
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    藍牙立體聲耳筒

    SHB9100RD/00

    純淨音色，有線或無線都可提供

    卓越的 40 毫米釹合金驅動器及數碼提升技術確保 SHB9100 耳筒可提供無與倫比的音質清晰度和豐富的重低音效果。高級的多向 FloatingCushions 耳筒進一步增強有線和無線的聆聽樂趣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$999.00
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    卓越的 40 毫米釹合金驅動器及數碼提升技術確保 SHB9100 耳筒可提供無與倫比的音質清晰度和豐富的重低音效果。高級的多向 FloatingCushions 耳筒進一步增強有線和無線的聆聽樂趣。 查看各種好處

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      技術規格

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍芽版本
        2.1+EDR
        有效範圍
        最高 15  米
        音訊連接
        3.5 毫米輸入端子

      • 電源

        通話時間
        9 小時
        待機時間
        200 小時
        音樂播放時間
        9  hr
        可重複充電
        電池類別
        鋰聚合物
        電池重量
        10.6 g

      • 聲音

        頻率範圍
        8 - 23 000Hz
        磁鐵類型
        喇叭直徑
        40 毫米
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        108 分貝

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 接聽電話 / 結束通話
        • 拒接來電
        • 重撥上一個號碼
        • 語音撥號
        • 麥克風靜音
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        USB 線
        隨附 USB 線以便充電
        音訊線
        1.2 米音訊線適用於飛航模式操作
        快速入門指南
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      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 71812 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        深度
        8  厘米
        總重量
        0.356  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.213  千克
        淨重
        0.143  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        19.5  厘米

      • 外盒

        GTIN
        1 69 23410 71812 3
        產品包裝數目
        3
        總重量
        1.379  千克
        高度
        22.4  厘米
        長度
        25.5  厘米
        淨重
        0.639  千克
        淨重
        0.74  千克
        寬度
        20.8  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        7  厘米
        高度
        17.8  厘米
        重量
        0.14  千克
        寬度
        14.9  厘米

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