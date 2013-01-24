純淨音色，有線或無線都可提供

卓越的 40 毫米釹合金驅動器及數碼提升技術確保 SHB9100 耳筒可提供無與倫比的音質清晰度和豐富的重低音效果。高級的多向 FloatingCushions 耳筒進一步增強有線和無線的聆聽樂趣。 查看各種好處