此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
Philips 耳筒的小型高效能喇叭可確保與耳朵完美貼合，並重現帶有強力低音效果的完美音質，是您欣賞音樂的理想之選。
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
超迷你輕型耳塞式設計可完美貼合小巧的耳朵，適於長時聆聽。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
Philips 耳筒的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。
為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
聲音
設計
連接
包裝尺寸
外盒
內紙箱
產品尺寸
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