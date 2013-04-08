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耳塞式耳筒

SHE3515WT/00
  • 清晰音質 清晰音質 清晰音質
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    耳塞式耳筒

    SHE3515WT/00

    清晰音質

    超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$159.00

    耳塞式耳筒

    清晰音質

    超微型耳塞式設計耳筒，配合柔軟耳罩提供舒適及緊密貼服佩戴。配備高效能微型喇叭提供動態低音及透徹音效。此外還搭配線控一體式擴音器及接聽來電按鈕，方便通話。 查看各種好處

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      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        類型
        動態
        頻率響應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        敏感度
        103  分貝
        喇叭直徑
        9  毫米
        音響系統
        關閉
        振動膜
        聚酯薄膜

      • 設計

        顏色
        白色

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍鉻
        咪高風
        內置咪高風
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        深度
        2,7  厘米
        總重量
        0.0309  千克
        高度
        17.3  厘米
        淨重
        0.01465  千克
        淨重
        0.01625  千克
        寬度
        5  厘米
        包裝類型
        模型
        深度
        1.1  吋
        總重量
        0.068  磅
        高度
        6.8  吋
        淨重
        0.032  磅
        淨重
        0.036  磅
        寬度
        2.0  吋
        EAN
        69 23410 71925 3
        貨架佈置類型
        模型

      • 外盒

        總重量
        1.2  千克
        高度
        13.6  厘米
        長度
        37.4  厘米
        淨重
        0.35160  千克
        產品包裝數目
        24
        淨重
        0.84840  千克
        寬度
        17,4  厘米
        總重量
        2.645  磅
        高度
        5.4  吋
        長度
        14.7  吋
        淨重
        0.775  磅
        淨重
        1.870  磅
        寬度
        6.9  吋
        GTIN
        1 69 23410 71925 0

      • 內紙箱

        總重量
        0.1305  千克
        高度
        6  厘米
        長度
        18.1  厘米
        淨重
        0.04395  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.08655  千克
        寬度
        8.1  厘米
        總重量
        0.288  磅
        高度
        2,4  吋
        長度
        7.1  吋
        淨重
        0,097  磅
        淨重
        0.191  磅
        寬度
        3.2  吋
        GTIN
        2 69 23410 71925 7

      • 產品尺寸

        深度
        0.5  吋
        深度
        1.16  厘米
        高度
        1.35  厘米
        高度
        0.5  吋
        重量
        0.0109  千克
        重量
        0.024  磅
        寬度
        0.8  吋
        寬度
        2  厘米

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