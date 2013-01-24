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耳塞式耳筒

SHE3570BK/98
  • 音樂色彩 音樂色彩 音樂色彩
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    耳塞式耳筒

    SHE3570BK/98

    音樂色彩

    顏色與衆不同，與所有場合均可搭配。極其小巧的耳內設計與耳朵輪廓緊密貼合。優質喇叭以強勁的低音發出準確的聲效。是您聆聽音樂的理想選擇。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$79.00

    耳塞式耳筒

    音樂色彩

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      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 58580 8
        總重量
        0.1256  千克
        高度
        5.9  厘米
        長度
        17.8  厘米
        淨重
        0.0294  千克
        產品包裝數目
        3
        淨包裝重量
        0.0962  千克
        寬度
        9.8  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 58576 1
        總重量
        1.1848  千克
        高度
        13.4  厘米
        長度
        36.5  厘米
        淨重
        0.2352  千克
        產品包裝數目
        24
        淨包裝重量
        0.9496  千克
        寬度
        21.3  厘米

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 70732 8
        包括的產品數目
        1
        深度
        3  厘米
        總重量
        0.0242  千克
        高度
        17  厘米
        淨重
        0.0098  千克
        淨包裝重量
        0.0144  千克
        寬度
        5  厘米
        包裝類型
        塑膠盒

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        鍍鉻

      • 音效

        頻率響應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        類型
        動態

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