格內其他項目
- 耳罩
- 便攜盒
音樂色彩
透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
音樂色彩
透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。
音樂色彩
透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。
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透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
Philips 耳筒的小型高效能喇叭可確保與耳朵完美貼合，並重現帶有強力低音效果的完美音質，是您欣賞音樂的理想之選。
超迷你輕型耳塞式設計可完美貼合小巧的耳朵，適於長時聆聽。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
透過內外兩層軟墊，這些耳套佩戴起來更為舒適，適於長時間欣賞音樂。
迷你電線滑桿可調節電線長度，幫助將電線整齊地纏繞在裝置上。朝耳機方向滑動電線滑桿可保持電線始終在收藏時不打結
為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。
內紙箱
外盒
包裝尺寸
連接
聲音