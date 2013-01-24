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耳塞式耳筒

SHE3683/10
  • 音樂色彩 音樂色彩 音樂色彩
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    耳塞式耳筒

    SHE3683/10

    音樂色彩

    透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    音樂色彩

    透明外殼提供一對彩色內置耳筒。人體工學設計舒適貼合耳朵輪廓，小巧的高性能喇叭可提供精確音質和超重低音效果。非常適合長時間佩戴。

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      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      舒適混合型耳套極為舒適

      透過內外兩層軟墊，這些耳套佩戴起來更為舒適，適於長時間欣賞音樂。

      電線滑桿幫助您整齊地收納電線

      迷你電線滑桿可調節電線長度，幫助將電線整齊地纏繞在裝置上。朝耳機方向滑動電線滑桿可保持電線始終在收藏時不打結

      橡膠線應力釋放裝置可增強耐用性

      為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。

      封閉式設計可阻隔環境噪音

      在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 53135 5
        高度
        6.5  厘米
        長度
        30.8  厘米
        產品包裝數目
        6
        寬度
        11.5  厘米
        總重量
        0.3324  千克
        淨重
        0.0636  千克
        淨重
        0.2688  千克

      • 外盒

        EAN
        87 12581 53130 0
        高度
        14.7  厘米
        長度
        31.6  厘米
        產品包裝數目
        24
        寬度
        24.3  厘米
        總重量
        1.58  千克
        淨重
        0.2544  千克
        淨重
        1.3256  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        塑膠盒
        EAN
        87 12581 53127 0
        包括的產品數目
        1
        深度
        3.5  厘米
        高度
        17  厘米
        寬度
        5.2  厘米
        總重量
        0.042  千克
        淨重
        0.0106  千克
        淨重
        0.0314  千克

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻

      • 聲音

        頻率響應
        10 - 23 500  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        敏感度
        102  分貝
        類型
        動態

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 耳罩
      • 便攜盒

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