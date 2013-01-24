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BASS+

帶麥克風耳機

SHE4305RD/00
  • 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+ 用心感受。BASS+
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    BASS+ 帶麥克風耳機

    SHE4305RD/00

    用心感受。BASS+

    外型小巧堅固，音色卻震撼壯闊，值得用心感受。Philips BASS+ 藍牙耳機配備為呈現強勁低音而特別調節的喇叭驅動器，隔音表現出眾，更可享受無線聆聽音樂的自由，將您的歌曲發揮得淋漓盡致。 查看各種好處

    建議零售價: HK$199.00

    BASS+ 帶麥克風耳機

    用心感受。BASS+

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      感受得到的強勁重低音

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      讓你真正感受到節拍的強勁低音。不要被時尚的設計蒙蔽 - 經特別調整的驅動器和低音增強反射器可塑造超低頻率，從而播放出獨一無二的 BASS+ 音質。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        紅色

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        振動膜
        PET
        磁鐵類型
        語音線圈
        CCAW
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        12.2  毫米
        最大輸入電量
        30  毫瓦
        阻抗
        32  歐姆
        頻率響應
        9 - 23 000  Hz

      • 連接

        接線方式
        對稱
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鎳

      • 內紙箱

        總重量
        0.182  千克
        GTIN
        2 69 51613 99150 7
        高度
        10.5  厘米
        長度
        18  厘米
        淨重
        0.039  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.143  千克
        寬度
        8.2  厘米

      • 外盒

        總重量
        1.76  千克
        GTIN
        1 69 51613 99150 0
        高度
        24.8  厘米
        長度
        38  厘米
        淨重
        0.312  千克
        產品包裝數目
        24
        淨重
        1.448  千克
        寬度
        18.1  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  厘米
        EAN
        69 51613 99150 3
        總重量
        0.0496  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.013  千克
        包括的產品數目
        1
        淨重
        0.0366  千克
        寬度
        9.5  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 產品尺寸

        深度
        2.8  厘米
        高度
        8  厘米
        重量
        0.0117  千克
        寬度
        3  厘米

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