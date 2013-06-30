清晰自然的音質
提供 CitiScape Indies 的都市酷炫色彩，靈感源自充滿活力的城市和週邊地區，為您的生活增添激情。柔軟的隔音耳罩提供無比清晰的音質和動態低音效果，為您帶來舒適和逼真的體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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CitiScape 耳機的特色有內置咪高風，讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂，一邊與重要人士保持聯繫，就是這麼簡單。
CitiScape 耳塞式耳筒隨附有 3 對耳罩，以供您按照自己最合適的需求選用。耳罩的尺寸有 3 種，從小型到大型皆有，每一種都造型獨特，絕對舒適。
橡膠線應力釋放裝置增強耐用性，將耳筒的壽命延長；耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折疊過程中不受損壞。
聲音
設計
連接
包裝尺寸
外盒
內紙箱
產品尺寸
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