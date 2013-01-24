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CitiScape 耳塞式耳筒

SHE7055RU/00
  • Indies Indies Indies
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    CitiScape 耳塞式耳筒

    SHE7055RU/00

    Indies

    CitiScape Indies 的都市酷炫色彩耳筒，靈感源自充滿活力的城市和週邊地區，為您的生活增添激情。柔軟的隔音耳罩提供無比清晰的音質和動態低音效果，為您帶來舒適和逼真的體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    Indies

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    Indies

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      精確調準的 9 毫米驅動器提供清晰音質和動態低音效果

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      有噪音隔離功能的耳罩，可有效阻擋城市中喧鬧的噪音

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      扁平的防纏線纜和滑桿，可讓您擺脫線纜纏繞的困擾

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      橡膠線應力釋放裝置可增強耐用性

      橡膠線應力釋放裝置增強耐用性，將耳筒的壽命延長；耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折疊過程中不受損壞。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        振動膜
        PET
        頻率響應
        19 - 21 000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        CCAW
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        最大輸入電量
        25  毫瓦

      • 設計

        顏色
        紅白色

      • 連接

        咪高風
        內置咪高風
        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器設備
        鍍鉻

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        高度
        6.9  吋
        寬度
        9.5  厘米
        寬度
        3.7  吋
        深度
        2  厘米
        深度
        0.8  吋
        淨重
        0.013  千克
        淨重
        0.029  磅
        總重量
        0.0502  千克
        總重量
        0.111  磅
        淨重
        0.0372  千克
        淨重
        0.082  磅
        EAN
        69 23410 72046 4
        貨架佈置類型
        模型
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      • 外盒

        長度
        38  厘米
        長度
        15.0  吋
        寬度
        16  厘米
        寬度
        6.3  吋
        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  吋
        淨重
        0.312  千克
        淨重
        0.688  磅
        總重量
        1.73  千克
        總重量
        3.814  磅
        淨重
        1.418  千克
        淨重
        3.126  磅
        GTIN
        1 69 23410 72046 1
        產品包裝數目
        24

      • 內紙箱

        長度
        18  厘米
        長度
        7.1  吋
        寬度
        7  厘米
        寬度
        2.8  吋
        高度
        10.5  厘米
        高度
        4.1  吋
        淨重
        0.039  千克
        淨重
        0.086  磅
        總重量
        0.182  千克
        總重量
        0.401  磅
        淨重
        0.143  千克
        淨重
        0.315  磅
        GTIN
        2 69 23410 72046 8
        產品包裝數目
        3

      • 產品尺寸

        寬度
        2.2  厘米
        寬度
        0,9  吋
        高度
        2,4  厘米
        高度
        0,9  吋
        深度
        1.2  厘米
        深度
        0.5  吋
        重量
        0.0127  千克
        重量
        0.028  磅

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