超強低音氣流反射器可令空氣流動自如，以高保真效果重現出最深沉豐厚的低音。
耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。
儲存耳筒的時候，如果不小心放置，電線很容易纏繞在一起。這就使存放耳筒並隨時取用來收聽變得十分令人煩惱。僅需將防纏繞滑桿滑到耳機處，就能使兩根耳機電纜整齊收在一起，防止電纜纏繞。
Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。
您是否要改變音量？接聽或拒接來電？這款遙控均可實現，它具有音量和通話控制功能。憑藉這款耳筒控制器，您便可隨時隨地進行控制！
Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。
在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
根據人體耳道，在準角度音效技術模型中採用輕微 15 度傾斜的設計優越性，可實現自然的貼合和極度的舒適感覺。
靈敏和精巧咪高風，可清晰接收您的聲音
音效
連接
便利
包裝尺寸
外盒
內紙箱