主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

耳塞式耳筒

SHE8005/98
  • 為重低音打氣 為重低音打氣 為重低音打氣
    -{discount-value}

    耳塞式耳筒

    SHE8005/98

    為重低音打氣

    此款耳筒具備小巧的高質喇叭，可帶來豐富而深厚的重低音及水晶般清晰的聲音。一體式的擴音器能清楚接收您的聲音。線控遙控提供音量及來電控制，令您更方便。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    為重低音打氣

    此款耳筒具備小巧的高質喇叭，可帶來豐富而深厚的重低音及水晶般清晰的聲音。一體式的擴音器能清楚接收您的聲音。線控遙控提供音量及來電控制，令您更方便。 查看各種好處

    為重低音打氣

    此款耳筒具備小巧的高質喇叭，可帶來豐富而深厚的重低音及水晶般清晰的聲音。一體式的擴音器能清楚接收您的聲音。線控遙控提供音量及來電控制，令您更方便。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    為重低音打氣

    此款耳筒具備小巧的高質喇叭，可帶來豐富而深厚的重低音及水晶般清晰的聲音。一體式的擴音器能清楚接收您的聲音。線控遙控提供音量及來電控制，令您更方便。 查看各種好處

    類似產品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      為重低音打氣

      為你的手機而設

      • 黑色
      超強低音氣流反射器可產生最深沉豐厚的低音效果

      超強低音氣流反射器可產生最深沉豐厚的低音效果

      超強低音氣流反射器可令空氣流動自如，以高保真效果重現出最深沉豐厚的低音。

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

      耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。

      防纏繞滑桿

      防纏繞滑桿

      儲存耳筒的時候，如果不小心放置，電線很容易纏繞在一起。這就使存放耳筒並隨時取用來收聽變得十分令人煩惱。僅需將防纏繞滑桿滑到耳機處，就能使兩根耳機電纜整齊收在一起，防止電纜纏繞。

      超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

      超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

      Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。

      線控遙控音量和通話控制

      線控遙控音量和通話控制

      您是否要改變音量？接聽或拒接來電？這款遙控均可實現，它具有音量和通話控制功能。憑藉這款耳筒控制器，您便可隨時隨地進行控制！

      Angled Acoustic Pipe 可傳送定向而準確的聲效

      Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。

      出色噪音阻隔效果，能以低音量呈現出最佳音效

      在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      人體工學準角度音效技術設計確保自然的貼合感覺

      根據人體耳道，在準角度音效技術模型中採用輕微 15 度傾斜的設計優越性，可實現自然的貼合和極度的舒適感覺。

      靈敏和精巧咪高風，可清晰接收您的聲音

      靈敏和精巧咪高風，可清晰接收您的聲音

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        關閉
        振動膜
        Mylar dome
        頻率響應
        10 - 23 500  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        Neodymium 磁石
        類型
        動態
        音圈
        CCAW
        敏感度
        100  分貝
        喇叭直徑
        10  毫米
        最大輸入電量
        15  mW

      • 連接

        連接器
        3.5 毫米立體聲
        咪高風
        內置咪高風
        兼容：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm
        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器設備
        鍍金

      • 便利

        音量控制

      • 包裝尺寸

        高度
        17.4  厘米
        寬度
        9.6  厘米
        深度
        3.2  厘米
        淨重
        0.0192  千克
        總重量
        0.0622  千克
        淨機身重量
        0.043  千克
        EAN
        69 23410 70900 1
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外盒

        長度
        41.8  厘米
        寬度
        20.5  厘米
        高度
        17.9  厘米
        淨重
        0.4608  千克
        總重量
        2.017  千克
        淨機身重量
        1.5562  千克
        EAN
        87 12581 59521 0
        產品包裝數目
        24

      • 內紙箱

        長度
        19.8  厘米
        寬度
        10.2  厘米
        高度
        16.5  厘米
        淨重
        0.1152  千克
        總重量
        0.448  千克
        淨機身重量
        0.3328  千克
        EAN
        87 12581 59523 4
        產品包裝數目
        6

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記