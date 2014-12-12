深沉純厚的低音 - 貫徹好音質

Philips SHE8105 入耳式耳筒的高效驅動器帶來超真實的深層低音音效，堅固的鋁金屬外殼給您純淨的聲音享受。人體工學設計的橢圓形音管舒適貼合您的耳朵，線控控制讓您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處