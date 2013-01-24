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帶咪高風的蓋耳式耳機

SHE8105SL/00
  • 深沉純厚的低音 - 貫徹好音質 深沉純厚的低音 - 貫徹好音質 深沉純厚的低音 - 貫徹好音質
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    帶咪高風的蓋耳式耳機

    SHE8105SL/00

    深沉純厚的低音 - 貫徹好音質

    Philips SHE8105 入耳式耳筒的高效驅動器帶來超真實的深層低音音效，堅固的鋁金屬外殼給您純淨的聲音享受。人體工學設計的橢圓形音管舒適貼合您的耳朵，線控控制讓您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$199.00

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    深沉純厚的低音 - 貫徹好音質

    Philips SHE8105 入耳式耳筒的高效驅動器帶來超真實的深層低音音效，堅固的鋁金屬外殼給您純淨的聲音享受。人體工學設計的橢圓形音管舒適貼合您的耳朵，線控控制讓您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

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    Philips SHE8105 入耳式耳筒的高效驅動器帶來超真實的深層低音音效，堅固的鋁金屬外殼給您純淨的聲音享受。人體工學設計的橢圓形音管舒適貼合您的耳朵，線控控制讓您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

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    Philips SHE8105 入耳式耳筒的高效驅動器帶來超真實的深層低音音效，堅固的鋁金屬外殼給您純淨的聲音享受。人體工學設計的橢圓形音管舒適貼合您的耳朵，線控控制讓您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。 查看各種好處

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      符合人體工學設計的橢圓形耳筒外殼及音管，讓您配戴舒適無比

      入耳式耳筒可以完美適合任何人仕配戴。符合人體工學設計的橢圓形耳筒外殼及音管設計，保證完美貼合耳朵，並且配戴穩固、舒適。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        銀色

      • 聲音

        音響系統
        半開放式
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        8 - 24 000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        最大輸入電量
        30  毫瓦

      • 連接

        連接器
        3.5 毫米立體聲
        咪高風
        內置咪高風
        兼容：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia、Samsung
        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器設備
        鍍金

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