格內其他項目
- 3 對耳塞（小、中、大）
- 白色耳罩
準確定向的聲音
這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
準確定向的聲音
這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。
準確定向的聲音
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準確定向的聲音
這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。
超強低音氣流反射器可令空氣流動自如，以高保真效果重現出最深沉豐厚的低音。
橡膠耳罩上的超柔軟橡膠材料觸感一流，可輕鬆與雙耳貼合。這款耳塞式耳筒可為你帶來前所未有的舒適感覺。
Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。
耳罩由超柔軟矽質物料製成，觸感一流，能輕而易舉地與你的雙耳貼合，其舒適感受必定令你愛不釋手。
Angled Acoustic Pipe 根據人體耳道構造而採用人體工學設計，可穩固而舒適地與雙耳貼合，讓您帶上後幾乎感覺不到它的存在。
在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。
透過延長線提供的額外線纜長度，讓你無需將音源貼於身邊，活動更自如。你還可根據個人需要調校線纜長度。
這款精緻的小型拉鏈套不但外形時尚，還可將不使用的耳筒和線纜妥善地收納其中。
聲學調校喇叭驅動器經過特別設計，可重現唱片中最廣闊的音域，為你所收聽的每段音樂帶來最深沉豐厚的低音和水晶般清晰的高音
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