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耳塞式耳筒

SHE9701/97
  • 準確定向的聲音 準確定向的聲音 準確定向的聲音
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    耳塞式耳筒

    SHE9701/97

    準確定向的聲音

    這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    準確定向的聲音

    這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。

    準確定向的聲音

    這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    準確定向的聲音

    這款人體工學設計的定點彎管耳筒是根據我們對人體耳道構造的透徹了解而設計。此產品可自然貼合各種耳形，並將聲音準確定向至耳膜，為您帶來全無失真的完美音樂。

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      延長線可提供額外的線纜長度，方便你使用。

      透過延長線提供的額外線纜長度，讓你無需將音源貼於身邊，活動更自如。你還可根據個人需要調校線纜長度。

      方便的拉鏈套可妥善收藏耳筒和線纜。

      這款精緻的小型拉鏈套不但外形時尚，還可將不使用的耳筒和線纜妥善地收納其中。

      經準確調校的喇叭可重現廣闊音域

      聲學調校喇叭驅動器經過特別設計，可重現唱片中最廣闊的音域，為你所收聽的每段音樂帶來最深沉豐厚的低音和水晶般清晰的高音

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        6 - 23 500  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        敏感度
        103  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        0.6 米 + 0.6 米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        隨附
        運送盒
        擴充機座線
        1.2  米

      • 包裝尺寸

        深度
        3.8  厘米
        總重量
        0.116  千克
        高度
        22  厘米
        淨重
        0.054  千克
        淨重
        0.062  千克
        寬度
        10.2  厘米
        EAN
        87 12581 47948 0
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外盒

        總重量
        17.28  千克
        高度
        58.8  厘米
        長度
        57  厘米
        淨重
        5.184  千克
        淨重
        12.096  千克
        寬度
        50.5  厘米
        EAN
        87 12581 47950 3
        產品包裝數目
        96

      • 內紙箱

        總重量
        1  千克
        高度
        14  厘米
        長度
        27.6  厘米
        淨重
        0.324  千克
        淨重
        0.676  千克
        寬度
        24.3  厘米
        EAN
        87 12581 47949 7
        產品包裝數目
        6

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 對耳塞（小、中、大）
      • 白色耳罩

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