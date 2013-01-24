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耳塞式耳筒

SHE9757/10
  • 整體舒適 整體舒適 整體舒適
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    耳塞式耳筒

    SHE9757/10

    整體舒適

    具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成您的耳罩形狀。此定點設計可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色，使您陶醉於純淨音質體驗之中。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$299.00
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    整體舒適

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    整體舒適

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      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        5 - 23 500  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        103 dB
        喇叭直徑
        8.6 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 內紙箱

        總重量
        0.342  千克
        高度
        11  厘米
        長度
        17.5  厘米
        淨重
        0.0372  千克
        淨重
        0.3048  千克
        寬度
        13  厘米
        EAN
        87 12581 55755 3
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        總重量
        3.436  千克
        高度
        24.7  厘米
        長度
        36.5  厘米
        淨重
        0.2976  千克
        淨重
        3.1384  千克
        寬度
        27.5  厘米
        EAN
        87 12581 55751 5
        產品包裝數目
        24

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        4  厘米
        總重量
        0.093  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.0124  千克
        淨重
        0.0806  千克
        寬度
        9.5  厘米
        EAN
        69 23410 70481 5
        包括的產品數目
        1

      • 舒適

        音量控制

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸，透明
      • 線控咪高風與遙控
      • 護套

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