格內其他項目
- 3 種耳罩尺寸，透明
- 線控咪高風與遙控
- 護套
整體舒適
具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成您的耳罩形狀。此定點設計可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色，使您陶醉於純淨音質體驗之中。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
整體舒適
具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成您的耳罩形狀。此定點設計可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色，使您陶醉於純淨音質體驗之中。
整體舒適
具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成您的耳罩形狀。此定點設計可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色，使您陶醉於純淨音質體驗之中。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
整體舒適
具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成您的耳罩形狀。此定點設計可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色，使您陶醉於純淨音質體驗之中。
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
透過這種線路控制，您可以輕鬆控制音量大小、跳轉至上一/下一曲目、快進/倒帶、播放和暫停 iPod。此控制器只須單手操作，給使用者獨特的體驗。
具備舒適型獨特設計的耳筒主體採用軟膠材料，輕柔模壓成你的耳罩形狀。
Angled Acoustic Pipe 根據人體耳道構造而採用人體工學設計，可穩固而舒適地與雙耳貼合，讓您帶上後幾乎感覺不到它的存在。
橡膠耳罩上的超柔軟橡膠材料觸感一流，可輕鬆與雙耳貼合。這款耳塞式耳筒可為你帶來前所未有的舒適感覺。
Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。
在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。
由合成聚酯薄膜物料製造的喇叭驅動器是一個極為靈敏而又強勁的元件，可呈現超凡輸出功率和高保真音效而不會失真。
在不使用耳筒時，這個便攜盒讓你很方便妥善收藏它，以免耳筒線纏在一起。
聲音
連接
內紙箱
外盒
包裝尺寸
舒適