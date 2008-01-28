音樂舞台
對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
音樂舞台
對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。
音樂舞台
對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。
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音樂舞台
對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。
Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。
耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。
加強音樂舞台設計修改了傳統耳筒結構以配合強勁的微型驅動器，可傳送出更廣闊的音效舞台效果。
經過特別設計的微型驅動器可產生出額外深沉的低音及更廣闊的動態音域，將 iPod nano 的潛能完全釋放出來。
透過 Philips 先進 iLab 經驗的精心調諧，這些耳筒的寬頻段立體聲舞台設計可讓你享受難忘的聽覺體驗。基於 iLab 技術可確保較低頻率的更大輸出，有助於產生比傳統耳筒更平衡和更準確的音效。
依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。不但直接產生超凡的音效，而且還實現完美的隔音效果，可讓你在低音量中盡情聆聽音樂。
依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。自然貼合您的耳朵。
由耐用材料製成的時尚便攜套，可以提供將電線整齊纏繞和耳筒儲存的簡單解決方案。它還可以在耳筒未使用時，提供額外的保護。
這些耳筒都配有對稱電纜，以防止纏繞並方便聆聽。
聲音
連接
內紙箱
外盒
包裝尺寸
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