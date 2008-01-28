Philips iLab 音效技術調諧，可產生深沉和強勁的音效

透過 Philips 先進 iLab 經驗的精心調諧，這些耳筒的寬頻段立體聲舞台設計可讓你享受難忘的聽覺體驗。基於 iLab 技術可確保較低頻率的更大輸出，有助於產生比傳統耳筒更平衡和更準確的音效。