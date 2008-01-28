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耳塞式耳筒

SHE9800/00
  • 音樂舞台 音樂舞台 音樂舞台
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    耳塞式耳筒

    SHE9800/00

    音樂舞台

    對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    音樂舞台

    對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。

    音樂舞台

    對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。

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    耳塞式耳筒

    音樂舞台

    對於超寬的立體聲舞台，使用深沉和強勁的音效技術，Philips SHE 9800 耳筒是完美的解決方案。準確調諧的 13.5 毫米驅動單元和準角度設計的音效技術，可確保超凡音效重現效果，帶來卓越的清晰度。

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      Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

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      耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。

      加強音樂舞台設計，呈現開闊音效體驗

      加強音樂舞台設計修改了傳統耳筒結構以配合強勁的微型驅動器，可傳送出更廣闊的音效舞台效果。

      強勁的微型驅動器可傳送出最廣闊的音域

      經過特別設計的微型驅動器可產生出額外深沉的低音及更廣闊的動態音域，將 iPod nano 的潛能完全釋放出來。

      Philips iLab 音效技術調諧，可產生深沉和強勁的音效

      透過 Philips 先進 iLab 經驗的精心調諧，這些耳筒的寬頻段立體聲舞台設計可讓你享受難忘的聽覺體驗。基於 iLab 技術可確保較低頻率的更大輸出，有助於產生比傳統耳筒更平衡和更準確的音效。

      專業級定點音效設計，可實現驚人的超凡隔音效果

      依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。不但直接產生超凡的音效，而且還實現完美的隔音效果，可讓你在低音量中盡情聆聽音樂。

      人體工學準角度音效技術設計確保自然的貼合感覺

      依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。自然貼合您的耳朵。

      耐用的便攜套包括電線管理方案。

      由耐用材料製成的時尚便攜套，可以提供將電線整齊纏繞和耳筒儲存的簡單解決方案。它還可以在耳筒未使用時，提供額外的保護。

      對稱纜線具有相等長度，可避免纏繞

      這些耳筒都配有對稱電纜，以防止纏繞並方便聆聽。

      技術規格

      • 聲音

        阻抗
        16  歐姆
        敏感度
        106  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        12 - 22 000  Hz
        類型
        動態

      • 連接

        纜線長度
        1.2 m + 1.8 m

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 42467 1
        產品包裝數目
        3
        總重量
        1.06  千克
        高度
        21.3  厘米
        長度
        18.4  厘米
        淨重
        0.042  千克
        淨重
        1.018  千克
        寬度
        13.2  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 42466 4
        產品包裝數目
        24
        總重量
        9.429  千克
        高度
        45.8  厘米
        長度
        38.8  厘米
        淨重
        0.336  千克
        淨重
        9.093  千克
        寬度
        28.6  厘米

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 35708 5
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        4.1  厘米
        總重量
        0.2952  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.014  千克
        淨重
        0.2812  千克
        寬度
        17.5  厘米

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