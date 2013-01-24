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耳塞式耳筒

SHE9850/00
  • 清脆細膩的音效 清脆細膩的音效 清脆細膩的音效
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    耳塞式耳筒

    SHE9850/00

    清脆細膩的音效

    Philips SHE9850 耳筒提供頂級純淨音效。後掛式高清喇叭，專業微調和準角度音效技術設計，以高精確度傳遞清脆、細膩、通透的卓越音效。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    清脆細膩的音效

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      優質金屬外殼，實現精確的聲音傳送。

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      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

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      耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。

      高解析度傳感器，實現準確音效再現

      接收器馬達包括線圈、金屬 U 型電樞、一對永久性磁石和驅動控制杆及振動膜。電磁電流上下更改電樞的極性，移動驅動控制杆和振動膜以產生音效輸出。微調接收器組件使其在較低頻率產生更 大輸出，從而在更高頻率時提昇至最高點。最終產生具有高精確度的清脆、細膩和透明的音效。

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      本款耳筒的完美耳塞式密封效果，可實現驚人的超凡隔音效果。

      專業級定點音效設計，可實現驚人的超凡隔音效果

      依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。不但直接產生超凡的音效，而且還實現完美的隔音效果，可讓你在低音量中盡情聆聽音樂。

      人體工學準角度音效技術設計確保自然的貼合感覺

      依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。自然貼合您的耳朵。

      密封記憶棉耳塞，適合個人化貼合設計

      這對舒適的耳塞是用記憶棉製成，可替代橡膠耳罩。這些記憶棉耳塞可實現穩固的密封性，在將它們插入到使用者耳道前，先用手指將耳塞按壓幾下。在將耳筒播入到耳道中幾秒後，記憶棉將慢慢擴大以實現安全和緊式貼合。

      時尚的金屬便攜盒，實現整齊纜線存儲解決方案

      用高質金屬製成的緊湊型便攜盒具有豪華設計外觀，可以提供將電線整齊纏繞和耳筒儲存的簡單解決方案。甚至包括海綿耳塞的存儲格，堅硬的盒外殼還可以在耳筒未使用時，提供額外的保護。

      對稱纜線具有相等長度，可避免纏繞

      這些耳筒都配有對稱電纜，以防止纏繞並方便聆聽。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        12  歐姆
        敏感度
        1 kHz 時 115 dB SPL/mW
        最大輸入電量
        3  mW
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz

      • 連接

        纜線長度
        1.2 m + 1.8 m

      • 內紙箱

        總重量
        1.163  千克
        高度
        21.3  厘米
        長度
        18.4  厘米
        淨重
        0.045  千克
        淨包裝重量
        1.118  千克
        寬度
        13.2  厘米
        EAN
        87 12581 42471 8
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        總重量
        10.248  千克
        高度
        45.8  厘米
        長度
        38.8  厘米
        淨重
        0.36  千克
        淨包裝重量
        9.888  千克
        寬度
        28.6  厘米
        EAN
        87 12581 42470 1
        產品包裝數目
        24

      • 包裝尺寸

        深度
        4.1  厘米
        總重量
        0.33365  千克
        高度
        17.5  厘米
        淨重
        0.015  千克
        淨包裝重量
        0.31865  千克
        寬度
        17.5  厘米
        EAN
        87 12581 35705 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

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