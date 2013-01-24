高解析度傳感器，實現準確音效再現

接收器馬達包括線圈、金屬 U 型電樞、一對永久性磁石和驅動控制杆及振動膜。電磁電流上下更改電樞的極性，移動驅動控制杆和振動膜以產生音效輸出。微調接收器組件使其在較低頻率產生更 大輸出，從而在更高頻率時提昇至最高點。最終產生具有高精確度的清脆、細膩和透明的音效。