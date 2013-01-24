Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。
優質金屬外殼，可以使這些耳筒避免不必要的振動以實現精確的聲音傳送，從而產生流暢的低音反應和清晰的中高音。
耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。
接收器馬達包括線圈、金屬 U 型電樞、一對永久性磁石和驅動控制杆及振動膜。電磁電流上下更改電樞的極性，移動驅動控制杆和振動膜以產生音效輸出。微調接收器組件使其在較低頻率產生更 大輸出，從而在更高頻率時提昇至最高點。最終產生具有高精確度的清脆、細膩和透明的音效。
本款耳筒的完美耳塞式密封效果，可實現驚人的超凡隔音效果。
依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。不但直接產生超凡的音效，而且還實現完美的隔音效果，可讓你在低音量中盡情聆聽音樂。
依據對人體耳道構造的透徹理解，準角度音效技術設計可以依據個人耳道形狀調整喇叭管的角度。自然貼合您的耳朵。
這對舒適的耳塞是用記憶棉製成，可替代橡膠耳罩。這些記憶棉耳塞可實現穩固的密封性，在將它們插入到使用者耳道前，先用手指將耳塞按壓幾下。在將耳筒播入到耳道中幾秒後，記憶棉將慢慢擴大以實現安全和緊式貼合。
用高質金屬製成的緊湊型便攜盒具有豪華設計外觀，可以提供將電線整齊纏繞和耳筒儲存的簡單解決方案。甚至包括海綿耳塞的存儲格，堅硬的盒外殼還可以在耳筒未使用時，提供額外的保護。
這些耳筒都配有對稱電纜，以防止纏繞並方便聆聽。
音效
連接
內紙箱
外盒
包裝尺寸