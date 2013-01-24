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耳塞式耳筒

SHH3580/10
  • 外形小巧，聲音洪亮 外形小巧，聲音洪亮 外形小巧，聲音洪亮
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    耳塞式耳筒

    SHH3580/10

    外形小巧，聲音洪亮

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$189.00

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    外形小巧，聲音洪亮

    極其小巧的耳內設計與耳朵輪廓緊密貼合。優質喇叭可發出強勁的音效。整合式咪高風可清晰地接收您的聲音。是您長時間聆聽音樂和通話的理想選擇。 查看各種好處

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    極其小巧的耳內設計與耳朵輪廓緊密貼合。優質喇叭可發出強勁的音效。整合式咪高風可清晰地接收您的聲音。是您長時間聆聽音樂和通話的理想選擇。 查看各種好處

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      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55526 9
        總重量
        0.1752  千克
        高度
        19.1  厘米
        長度
        10.6  厘米
        淨重
        0.04956  千克
        產品包裝數目
        3
        淨包裝重量
        0.12564  千克
        寬度
        8.2  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 55525 2
        總重量
        1.65  千克
        高度
        20.9  厘米
        長度
        34.8  厘米
        淨重
        0.39648  千克
        產品包裝數目
        24
        淨包裝重量
        1.25352  千克
        寬度
        22.6  厘米

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        2.5  厘米
        EAN
        69 23410 70393 1
        總重量
        0.04202  千克
        高度
        17  厘米
        淨重
        0.01652  千克
        淨包裝重量
        0.0255  千克
        寬度
        9.5  厘米

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5mm 立體聲
        連接器設備
        鍍鉻
        咪高風
        內置咪高風
        纜線類型

      • 音效

        音響系統
        半開放式
        振動膜
        Mylar dome
        頻率響應
        12-23 500  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        磁鐵類型
        Neodymium 磁石
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        8 毫米
        類型
        動態
        音圈
        CCAW

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸，透明
      • Extra 3.5 毫米連接器

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