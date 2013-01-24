格內其他項目
- 3 種耳罩尺寸，透明
- Extra 3.5 毫米連接器
憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
超迷你輕型耳塞式設計可完美貼合小巧的耳朵，適於長時聆聽。
Philips 耳筒的小型高效能喇叭可確保與耳朵完美貼合，並重現帶有強力低音效果的完美音質，是您欣賞音樂的理想之選。
Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。
Philips 耳筒的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，有賴這一超凡貼合設計，外界噪音被完全隔絕，從而提供高度集中的聽覺體驗。
3.5 毫米立體聲連接器，專為 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm 而設
Extra 3.5 毫米立體聲連接器，專為 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung 而設
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
為了延長使用壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
內紙箱
外盒
包裝尺寸
連接
音效