帶咪高風與音量控制的線控遙控

您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。