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軟墊般舒適感覺
矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
軟墊般舒適感覺
矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。
軟墊般舒適感覺
矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
軟墊般舒適感覺
矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。
柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。
您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。
流動空氣的反射器經特別設計，能平衡高音和低音，帶來更完美的聽覺體驗。
耳塞與驅動器之間的空氣可減少耳朵承受的氣壓，帶給你如枕頭般的柔軟感覺。
聲音
連接
舒適
內紙箱
外盒
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