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具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

SHH4507/10
  • 軟墊般舒適感覺 軟墊般舒適感覺 軟墊般舒適感覺
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    具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

    SHH4507/10

    軟墊般舒適感覺

    矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$199.00
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    軟墊般舒適感覺

    矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。

    軟墊般舒適感覺

    矽膠軟耳墊在耳朵中輕柔緩衝耳筒。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。

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      柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。

      帶咪高風與音量控制的線控遙控

      您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。

      雙反射器平衡高音和低音

      流動空氣的反射器經特別設計，能平衡高音和低音，帶來更完美的聽覺體驗。

      氣墊耳塞帶來超柔軟的舒適感

      耳塞與驅動器之間的空氣可減少耳朵承受的氣壓，帶給你如枕頭般的柔軟感覺。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        12-23500  Hz
        喇叭直徑
        13.5 毫米
        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        類型
        動態

      • 連接

        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5mm 立體聲
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPad、iPhone 3GS、iPod nano（第四和第五代）、iPod shuffle（第三代）、iPod touch（第二代）、iPod 經典 120GB/160 GB（您的設備可能需要安裝最新軟件才可支援咪高風與音量控制）
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金
        咪高風
        內置咪高風

      • 舒適

        音量控制

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55704 1
        產品包裝數目
        3
        總重量
        0.228  千克
        淨重
        0.045  千克
        淨重
        0.183  千克
        高度
        10.4  厘米
        長度
        18.5  厘米
        寬度
        10.5  厘米

      • 外盒

        EAN
        87 12581 55703 4
        產品包裝數目
        24
        總重量
        2.206  千克
        高度
        25  厘米
        長度
        39.2  厘米
        淨重
        0.36  千克
        淨重
        1.846  千克
        寬度
        23.2  厘米

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 70471 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        高度
        17.2  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        3  厘米
        總重量
        0.06  千克
        淨重
        0.015  千克
        淨重
        0.045  千克

      • 產品尺寸

        纜線長度
        120  厘米
        重量
        0.015  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • iPhone 線控咪高風與遙控
      • iPhone 耳筒快速入門指南

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