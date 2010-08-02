自動調節內頭帶

普通的戶外佩戴耳筒可透過滑動可調節頭帶來調節大小，以適合佩戴。但這種設計十分笨重，因為它需要在每次佩戴時進行調節。而這款耳筒設計有自動調節內頭帶，能夠幫助您更快更方便的佩戴耳筒，它會自動調節至適合您的頭部大小的尺寸，使您更舒適地欣賞音樂。