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頭帶式耳筒

SHH9560/10
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    頭帶式耳筒

    SHH9560/10

    DVD 5.1 家庭影院的

    此耳筒可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離效果。耳筒附有軟墊，以及可自我調整的內頭帶，能夠套在您的頭上而不會讓您感到不舒適。整合式咪高風可清晰地接收您的聲音。線控遙控音量和通話控制更加方便使用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

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      40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

      40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      靈敏和精巧咪高風，可清晰接收您的聲音

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      3.5 毫米插頭，專為 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm 而設

      3.5 毫米立體聲連接器，專為 Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm 而設

      Extra 3.5 毫米插頭，專為 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung 而設

      Extra 3.5 毫米立體聲連接器，專為 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung 而設

      自動調節內頭帶

      普通的戶外佩戴耳筒可透過滑動可調節頭帶來調節大小，以適合佩戴。但這種設計十分笨重，因為它需要在每次佩戴時進行調節。而這款耳筒設計有自動調節內頭帶，能夠幫助您更快更方便的佩戴耳筒，它會自動調節至適合您的頭部大小的尺寸，使您更舒適地欣賞音樂。

      便攜套在你不使用耳筒時提供保護

      妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        17  厘米
        高度
        19,5  厘米
        深度
        7.5  厘米
        重量
        0.15  千克

      • 連接

        接線方式
        單向纜線
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5mm 立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        咪高風
        內置咪高風
        纜線類型
        OFC

      • 舒適

        音量控制

      • 聲音

        音響系統
        半開放式
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        12 - 24 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        105 分貝
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態
        音圈
        CCAW

      • 外盒

        長度
        29  厘米
        寬度
        21,8  厘米
        高度
        25  厘米
        淨重
        0.45  千克
        總重量
        1.72  千克
        淨重
        1.27  千克
        EAN
        87 12581 55529 0
        產品包裝數目
        3

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        高度
        21.5  厘米
        寬度
        19,5  厘米
        深度
        8,5  厘米
        淨重
        0.15  千克
        總重量
        0.47  千克
        淨重
        0.32  千克
        EAN
        69 23410 70395 5
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      包裝盒内容

      Packaging photograph - highres 1447x756

      格內其他項目

      • Extra 3.5 毫米連接器

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