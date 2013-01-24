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具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

SHH9567/10
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    具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

    SHH9567/10

    DVD 5.1 家庭影院的

    它可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離。產品自帶軟墊可自動調整的內頭帶，能夠套在頭上而不會讓您感到不舒適。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00
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      超柔軟隔音耳墊

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      高級超柔軟耳墊讓您隨意佩戴耳筒，無不適感。

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

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      柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

      40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      便攜套在你不使用耳筒時提供保護

      妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。

      封閉式設計可阻隔環境噪音

      在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

      自動調節內頭帶

      普通的戶外佩戴耳筒可透過滑動可調節頭帶來調節大小，以適合佩戴。但這種設計十分笨重，因為它需要在每次佩戴時進行調節。而這款耳筒設計有自動調節內頭帶，能夠幫助您更快更方便的佩戴耳筒，它會自動調節至適合您的頭部大小的尺寸，使您更舒適地欣賞音樂。

      帶咪高風與音量控制的線控遙控

      您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        14  厘米
        高度
        19.2  厘米
        深度
        5.6  厘米
        重量
        0.15  千克

      • 連接

        接線方式
        單向纜線
        纜線長度
        1.2 米
        兼容：
        iPad、iPhone 3GS、iPod nano（第四和第五代）、iPod shuffle（第三代）、iPod touch（第二代）、iPod 經典 120GB/160 GB（您的設備可能需要安裝最新軟件才可支援咪高風與音量控制）
        連接器
        3.5mm 立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        咪高風
        內置咪高風
        纜線類型
        OFC

      • 舒適

        音量控制

      • 聲音

        音響系統
        半開放式
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        12 - 24 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        105 分貝
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態
        音圈
        CCAW

      • 外盒

        EAN
        87 12581 55707 2
        總重量
        1.645  千克
        高度
        25  厘米
        長度
        29  厘米
        淨重
        0.45  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        1.195  千克
        寬度
        21,8  厘米

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        深度
        7.5  厘米
        EAN
        69 23410 70473 0
        總重量
        0.445  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.15  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型
        淨重
        0,295  千克
        寬度
        19,5  厘米

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