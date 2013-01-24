DVD 5.1 家庭影院的
它可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離。產品自帶軟墊可自動調整的內頭帶，能夠套在頭上而不會讓您感到不舒適。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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它可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離。產品自帶軟墊可自動調整的內頭帶，能夠套在頭上而不會讓您感到不舒適。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。 查看各種好處
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它可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離。產品自帶軟墊可自動調整的內頭帶，能夠套在頭上而不會讓您感到不舒適。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。 查看各種好處
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它可以提供細緻的音質和完美的噪音隔離。產品自帶軟墊可自動調整的內頭帶，能夠套在頭上而不會讓您感到不舒適。此外，憑藉整合式咪高風、音量和曲目控制，能讓您更加方便舒適地控制 iPhone、iPod 和 iPad。 查看各種好處
高級超柔軟耳墊讓您隨意佩戴耳筒，無不適感。
柔軟而有彈性的部件確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
妥善對待你的耳筒，在不使用時將耳筒收藏在這款柔軟的便攜套，以免耳筒線纏在一起。
在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。
普通的戶外佩戴耳筒可透過滑動可調節頭帶來調節大小，以適合佩戴。但這種設計十分笨重，因為它需要在每次佩戴時進行調節。而這款耳筒設計有自動調節內頭帶，能夠幫助您更快更方便的佩戴耳筒，它會自動調節至適合您的頭部大小的尺寸，使您更舒適地欣賞音樂。
您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。
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