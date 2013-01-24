格內其他項目
- she9550，3 種耳罩尺寸
- 護套
- iPhone 線控咪高風與遙控
- iPhone 耳筒快速入門指南
舒適無憂
透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
舒適無憂
透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。
舒適無憂
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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
舒適無憂
透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。
您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。
這款耳筒採用舒適型設計，外部包裹有軟膠護套。柔軟的護套輕柔地貼合外耳廓，定能成為您最愛的耳筒。
採用人體工學設計，產生精確的聲音直達耳內。完美的封閉效果完全隔絕噪音，讓您沉浸在音樂和通話中。
在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。
在不使用耳筒時，這個便攜盒讓你很方便妥善收藏它，以免耳筒線纏在一起。
聲音
連接
舒適
內紙箱
外盒
包裝尺寸