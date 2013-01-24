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具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

SHH9756/00
  • 舒適無憂 舒適無憂 舒適無憂
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    Made for iPod

    具線控與咪高風的 iPhone 耳筒

    SHH9756/00

    舒適無憂

    透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。

    此產品已不再銷售。

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    透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。

    舒適無憂

    透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。

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    舒適無憂

    透過其柔軟的膠墊喇叭保護套和貼合耳道的設計，此款耳筒完全適合您的需要。透過帶有咪高風的整合式遙控器，用指尖即可操控一切，無需碰觸 iPhone。

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      帶咪高風與音量控制的線控遙控

      您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。

      帶軟膠外殼的舒適耳筒

      這款耳筒採用舒適型設計，外部包裹有軟膠護套。柔軟的護套輕柔地貼合外耳廓，定能成為您最愛的耳筒。

      聲音精確

      採用人體工學設計，產生精確的聲音直達耳內。完美的封閉效果完全隔絕噪音，讓您沉浸在音樂和通話中。

      出色噪音阻隔效果，能以低音量呈現出最佳音效

      在嘈雜環境中您也不必再提高音量。Angled Acoustic Pipe 加上完美封閉式耳蕾可顯著隔絕環境噪音，以較低音量送出同等音質，並延長電池壽命。

      便攜盒在你不使用耳筒時提供保護

      在不使用耳筒時，這個便攜盒讓你很方便妥善收藏它，以免耳筒線纏在一起。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        5 - 23 500  Hz
        喇叭直徑
        8.6 毫米
        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        103 dB
        類型
        動態

      • 連接

        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        iPhone / iPod 專用 3.5 毫米插頭（4 孔）
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPhone 3GS、iPod touch 二代、iPod 經典 120GB、iPod nano 四代（視訊）（您的 iPhone 或 iPod 可能需要安裝最新軟件才可支援咪高風與音量控制）。

      • 舒適

        音量控制

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 50093 1
        產品包裝數目
        6
        高度
        16.8  厘米
        寬度
        10.5  厘米
        長度
        26  厘米
        總重量
        0.628  千克
        淨重
        0.0744  千克
        淨重
        0.5536  千克

      • 外盒

        EAN
        87 12581 50089 4
        產品包裝數目
        96
        高度
        35.8  厘米
        寬度
        43.5  厘米
        長度
        53.5  厘米
        總重量
        11  千克
        淨重
        1.1904  千克
        淨重
        9.8096  千克

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 50085 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        高度
        17.2  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4  厘米
        總重量
        0.093  千克
        淨重
        0.0124  千克
        淨重
        0.0806  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • she9550，3 種耳罩尺寸
      • 護套
      • iPhone 線控咪高風與遙控
      • iPhone 耳筒快速入門指南

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