後掛式耳筒 SHJ023/00
擁有智能纜線設計的輕巧頸帶
這些輕巧而穩固的 Nike Sport Flight 耳筒擁有可攬於頸後的防纏繞纜線，是運動時的理想之選。
此產品已不再銷售。
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擁有智能纜線設計的輕巧頸帶
這些輕巧而穩固的 Nike Sport Flight 耳筒擁有可攬於頸後的防纏繞纜線，是運動時的理想之選。
在您活動時仍舒適地掛在您的耳中
不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。
輕巧設計使長時間使用時更舒適
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
背後的電線口令你更舒服和方便
耳筒線位於領環背部的正中，故你幾乎不會察覺它的存在。
強化的電線連接，確保額外耐用
耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。
技術規格
-
聲音
- 磁鐵類型
-
釹
- 頻率響應
-
12 - 22 000
Hz
- 敏感度
-
104
分貝
- 最大輸入電量
-
50
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
外盒
- EAN
-
87 12581 35468 8
- 長度
-
39
厘米
- 產品包裝數目
-
12
- 寬度
-
32
厘米
- 總重量
-
2.307
千克
- 高度
-
20
厘米
- 淨重
-
0.216
千克
- 皮重
-
2.091
千克
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 寬度
-
17.2
厘米
- 深度
-
4.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 35467 1
- 總重量
-
0.116
千克
- 淨重
-
0.018
千克
- 皮重
-
0.098
千克
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