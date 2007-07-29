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後掛式耳筒

SHJ023/00
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    後掛式耳筒

    SHJ023/00

    擁有智能纜線設計的輕巧頸帶

    這些輕巧而穩固的 Nike Sport Flight 耳筒擁有可攬於頸後的防纏繞纜線，是運動時的理想之選。

    此產品已不再銷售。

    後掛式耳筒

    擁有智能纜線設計的輕巧頸帶

    這些輕巧而穩固的 Nike Sport Flight 耳筒擁有可攬於頸後的防纏繞纜線，是運動時的理想之選。

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      在您活動時仍舒適地掛在您的耳中

      不論您是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地掛在您的耳中。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      背後的電線口令你更舒服和方便

      耳筒線位於領環背部的正中，故你幾乎不會察覺它的存在。

      強化的電線連接，確保額外耐用

      耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        12 - 22 000  Hz
        敏感度
        104  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 35468 8
        長度
        39  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        32  厘米
        總重量
        2.307  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.216  千克
        皮重
        2.091  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        17.2  厘米
        深度
        4.5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 35467 1
        總重量
        0.116  千克
        淨重
        0.018  千克
        皮重
        0.098  千克

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