耳塞式耳筒 SHJ066/00
最精巧的運動耳筒
Nike 運動耳塞式耳筒，極其輕便但音效和功能均異常強勁，配合無比舒適的 AirPad 耳墊和電線收藏夾，在運動過程中不受纏繞電線的騷擾。
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最精巧的運動耳筒
Nike 運動耳塞式耳筒，極其輕便但音效和功能均異常強勁，配合無比舒適的 AirPad 耳墊和電線收藏夾，在運動過程中不受纏繞電線的騷擾。
Nike AirPad 軟墊可確保運動時的出色舒適感覺
擁有超柔軟耳墊和特大通風孔的 Nike AirPad 可為你帶來非凡的緩衝和清涼效果
Nike 電線收藏夾幫助您輕鬆整理電線
簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
輕巧設計使長時間使用時更舒適
此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。
技術規格
-
聲音
- 磁鐵類型
-
釹
- 頻率響應
-
8 - 22 000
Hz
- 敏感度
-
104
分貝
- 最大輸入電量
-
50
毫瓦
- 阻抗
-
16
ohm
-
外盒
- EAN
-
87 12581 35846 4
- 長度
-
33
厘米
- 產品包裝數目
-
12
- 寬度
-
17.6
厘米
- 總重量
-
0.8
千克
- 高度
-
23.2
厘米
- 淨重
-
0.216
千克
- 皮重
-
0.584
千克
-
包裝尺寸
- 高度
-
14.6
厘米
- 包裝類型
-
塑膠盒
- 寬度
-
14.6
厘米
- 深度
-
2.6
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
87 12581 35845 7
- 總重量
-
0.076
千克
- 淨重
-
0.018
千克
- 皮重
-
0.058
千克
-
內紙箱
- EAN/UPC/GTIN
-
87 12581 37639 0
- 總重量
-
0.296
- 高度
-
97
- 長度
-
154
- 淨重量
-
0.054
- 淨重
-
0.242
- 寬度
-
154
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