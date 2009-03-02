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耳塞式耳筒

SHJ066/00
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  • 最精巧的運動耳筒 最精巧的運動耳筒 最精巧的運動耳筒
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    耳塞式耳筒

    SHJ066/00

    最精巧的運動耳筒

    Nike 運動耳塞式耳筒，極其輕便但音效和功能均異常強勁，配合無比舒適的 AirPad 耳墊和電線收藏夾，在運動過程中不受纏繞電線的騷擾。

    此產品已不再銷售。

    耳塞式耳筒

    最精巧的運動耳筒

    Nike 運動耳塞式耳筒，極其輕便但音效和功能均異常強勁，配合無比舒適的 AirPad 耳墊和電線收藏夾，在運動過程中不受纏繞電線的騷擾。

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      簡單的電線收藏夾裝置幫助您輕鬆調整電線長度和收藏過長電線

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      輕巧設計使長時間使用時更舒適

      此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。

      技術規格

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        8 - 22 000  Hz
        敏感度
        104  分貝
        最大輸入電量
        50  毫瓦
        阻抗
        16  ohm

      • 外盒

        EAN
        87 12581 35846 4
        長度
        33  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        17.6  厘米
        總重量
        0.8  千克
        高度
        23.2  厘米
        淨重
        0.216  千克
        皮重
        0.584  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        14.6  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        寬度
        14.6  厘米
        深度
        2.6  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 35845 7
        總重量
        0.076  千克
        淨重
        0.018  千克
        皮重
        0.058  千克

      • 內紙箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 37639 0
        總重量
        0.296
        高度
        97
        長度
        154
        淨重量
        0.054
        淨重
        0.242
        寬度
        154

      包裝盒内容

      Packaging photograph

      格內其他項目

      • 黑色耳筒夾扣
      • shj066 自動捲線器

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