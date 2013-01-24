主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

頭帶式耳筒

SHL3105WT/00
  • 動感、飽滿的重低音 動感、飽滿的重低音 動感、飽滿的重低音
    -{discount-value}

    頭帶式耳筒

    SHL3105WT/00

    動感、飽滿的重低音

    隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$359.00
    尋找相似產品

    頭帶式耳筒

    動感、飽滿的重低音

    隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處

    動感、飽滿的重低音

    隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$359.00
    尋找相似產品

    頭帶式耳筒

    動感、飽滿的重低音

    隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      動感、飽滿的重低音

      配備 DJ 監控風格

      • DJ 監控風格
      • 白色
      40 毫米釹合金喇叭驅動器呈現震撼人心的強勁低音效果

      40 毫米釹合金喇叭驅動器呈現震撼人心的強勁低音效果

      釹合金驅動器的頻率響應卓越突出，高音清脆悅耳，輕易地將低音延伸擴展，效果分明。Sound 隔音也顯而易見，讓您在適當的時候精確地聽出每一個音符 – 不論進行專業修飾或混音，或者在外出時沈醉在最愛的音樂之中，也是理想之選。

      耳機可旋轉 165°，方便監控，倍添彈性

      耳機可旋轉 165°，方便監控，倍添彈性

      設計耳筒耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機個旋轉 165°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

      平面摺合式設計，方便外出存放

      平面摺合式設計，方便外出存放

      在外出時為您提供最佳體驗。耳筒具備 DJ 監控風格，可完全摺合，方便攜帶，容易存放。採用精明設計，元件經過精心挑選，如結構精密的鉸鏈，讓您輕鬆使用耳筒部件。SHL3100 可平面摺合，而較高階的 SHL3200 及 3300 可摺合得更輕巧細小。

      軟墊直徑長 85 毫米，加倍舒適

      軟墊直徑長 85 毫米，加倍舒適

      不論身處何方，也能沉醉在優質音色之中。軟墊直徑長 85 毫米，將您的雙耳與外在環境完成隔絕，提供卓越的噪音隔離功能，強化低音效果。不論您在派對中即場混音，還是只想在上班途中享受最愛的音樂，耳罩軟墊也能極致發揮音樂的精萃。

      頭帶寬闊輕巧，備有 EVA 泡沫塑料，佩戴舒適貼服

      頭帶寬闊輕巧，備有 EVA 泡沫塑料，佩戴舒適貼服

      頭帶採用人工學設計，構造輕巧，以卓越的物料製造而成，極致舒適。即使長時間使用，也同樣舒適，讓您盡情享受音樂。

      密閉式後方設計隔絕環境噪音

      密閉式後方設計隔絕環境噪音

      可調校耳罩及頭帶適合各種頭形

      可調校耳罩及頭帶適合各種頭形

      1.2 米線纜方便外出享受音樂

      1.2 米線纜讓 DJ 新秀將自己的寶貝帶到室外使用。無論您身在何方，也能進行混音、舉行派對。

      1500mW 功率處理：音量高也不會造成干擾

      不論什麼音量和來源，高功率處理也讓您享受優質效能。聆聽 MP3 播放機功率，播放效果同樣透徹，毫無干擾。

      洞悉周圍情況的同時，收聽您的 DJ 風格耳筒

      可反轉耳罩，以單耳收聽

      經過 8,000 下電線折彎測試，保證安全耐用

      耳筒採用精巧設計，可靠耐用，將效能發揮得淋漓盡致，絕不會讓您失望。電線系統經過特別研發，能夠承受強力拉扯和多次折彎，應付日常的使用絕對綽綽有餘。所有電線設計經過 8,000 下嚴格的折彎測試，您大可放心。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        頻率響應
        18 - 20,000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        1500 mW
        敏感度
        107 dB
        喇叭直徑
        40 毫米

      • 連接

        接線方式
        雙邊

      • 產品尺寸

        寬度
        17  厘米
        寬度
        6.7  吋
        高度
        4  厘米
        高度
        1.6  吋
        深度
        18.5  厘米
        深度
        7.3  吋
        重量
        0.1669  千克
        重量
        0.368  磅

      • 包裝尺寸

        高度
        25.4  厘米
        高度
        10  吋
        寬度
        4.5  厘米
        寬度
        1.8  吋
        深度
        19.9  厘米
        深度
        7.8  吋
        淨重
        0.167  千克
        淨重
        0.368  磅
        總重量
        0.255  千克
        總重量
        0.562  磅
        淨重
        0.088  千克
        淨重
        0.194  磅
        EAN
        69 23410 71933 8
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外盒

        長度
        30.7  厘米
        長度
        12.1  吋
        寬度
        21.4  厘米
        寬度
        8.4  吋
        高度
        28.8  厘米
        高度
        11.3  吋
        淨重
        1.002  千克
        淨重
        2.209  磅
        總重量
        1.87  千克
        總重量
        4.123  磅
        淨重
        0.868  千克
        淨重
        1.914  磅
        GTIN
        1 69 23410 71933 5
        產品包裝數目
        6

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記