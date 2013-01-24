軟墊直徑長 85 毫米，加倍舒適

不論身處何方，也能沉醉在優質音色之中。軟墊直徑長 85 毫米，將您的雙耳與外在環境完成隔絕，提供卓越的噪音隔離功能，強化低音效果。不論您在派對中即場混音，還是只想在上班途中享受最愛的音樂，耳罩軟墊也能極致發揮音樂的精萃。