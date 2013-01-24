動感、飽滿的重低音
隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
動感、飽滿的重低音
隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處
動感、飽滿的重低音
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動感、飽滿的重低音
隨時隨地享受強勁音樂。SHL3105 配備 40 毫米釹合金驅動器，帶來豐富深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。 查看各種好處
釹合金驅動器的頻率響應卓越突出，高音清脆悅耳，輕易地將低音延伸擴展，效果分明。Sound 隔音也顯而易見，讓您在適當的時候精確地聽出每一個音符 – 不論進行專業修飾或混音，或者在外出時沈醉在最愛的音樂之中，也是理想之選。
設計耳筒耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機個旋轉 165°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。
在外出時為您提供最佳體驗。耳筒具備 DJ 監控風格，可完全摺合，方便攜帶，容易存放。採用精明設計，元件經過精心挑選，如結構精密的鉸鏈，讓您輕鬆使用耳筒部件。SHL3100 可平面摺合，而較高階的 SHL3200 及 3300 可摺合得更輕巧細小。
不論身處何方，也能沉醉在優質音色之中。軟墊直徑長 85 毫米，將您的雙耳與外在環境完成隔絕，提供卓越的噪音隔離功能，強化低音效果。不論您在派對中即場混音，還是只想在上班途中享受最愛的音樂，耳罩軟墊也能極致發揮音樂的精萃。
頭帶採用人工學設計，構造輕巧，以卓越的物料製造而成，極致舒適。即使長時間使用，也同樣舒適，讓您盡情享受音樂。
1.2 米線纜讓 DJ 新秀將自己的寶貝帶到室外使用。無論您身在何方，也能進行混音、舉行派對。
不論什麼音量和來源，高功率處理也讓您享受優質效能。聆聽 MP3 播放機功率，播放效果同樣透徹，毫無干擾。
可反轉耳罩，以單耳收聽
耳筒採用精巧設計，可靠耐用，將效能發揮得淋漓盡致，絕不會讓您失望。電線系統經過特別研發，能夠承受強力拉扯和多次折彎，應付日常的使用絕對綽綽有餘。所有電線設計經過 8,000 下嚴格的折彎測試，您大可放心。
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