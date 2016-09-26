搜尋字眼

ZH
EN

Flite

帶咪高風耳筒

SHL4805DC/00
為本產品尋找支援
  • 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。 超輕巧，但音效強勁。
    -{discount-value}

    Flite 帶咪高風耳筒

    SHL4805DC/00

    超輕巧，但音效強勁。

    Philips Flite Everlite 耳機將簡約與精細金屬飾面集於一身，為您打造清晰音效並方便整天使用，需要時更可將耳機折疊成小巧或扁平形狀。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Flite 帶咪高風耳筒

    超輕巧，但音效強勁。

    Philips Flite Everlite 耳機將簡約與精細金屬飾面集於一身，為您打造清晰音效並方便整天使用，需要時更可將耳機折疊成小巧或扁平形狀。 查看各種好處

    類似產品

    See all 頭戴式

      超輕巧，但音效強勁。

      抗重力耳機

      • 32 毫米驅動器/密閉型
      • 頭戴式
      • 柔軟耳墊
      • 超薄摺疊設計
      功率強大的 32 毫米揚聲器驅動器帶來清晰的聲音

      功率強大的 32 毫米揚聲器驅動器帶來清晰的聲音

      功率強大的 32 毫米傾斜驅動器重現呈現清晰、清脆的聲音，讓您享受深沉、豐富的低音音色。

      超薄小巧的摺疊設計方便攜帶

      超薄小巧的摺疊設計方便攜帶

      超薄小巧的摺疊設計方便攜帶。

      柔軟的耳墊維持長戴舒適

      柔軟的耳墊維持長戴舒適

      柔軟的耳墊和傾斜的耳機驅動器，就算長時間佩戴亦同樣舒適。

      遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

      遙控方便進行免提通話和控制音樂播放

      使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。

      非常輕巧，更設有超纖薄設計

      非常輕巧，更設有超纖薄設計

      非常輕巧，加上超纖薄設計，讓出門使用時更舒適。

      扁平耳機線設計讓您安心享受音樂，無需擔心雜亂的耳機線

      扁平耳機線設計讓您安心享受音樂，無需擔心雜亂的耳機線

      扁平耳機線設計讓您無需擔心雜亂的耳機線，同時增加韌度，確保耳機線持久耐用。

      精密金屬加工

      精密金屬加工

      頭帶和金屬橢圓形耳罩的纖薄設計配搭流線型外觀，讓耳機更具代表性。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        喇叭直徑
        32 毫米
        振動膜
        聚酯薄膜
        阻抗
        32 Ohm
        磁鐵類型
        語音線圈
        頻率響應
        9 - 24 000  Hz
        最大輸入功率
        40 兆瓦
        敏感度
        103 dB

      • 連接

        接線方式
        兩面均可
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5mm 立體聲
        連接器設備
        鍍鉻

      • 設計

        顏色
        黑色

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。