Flite
帶咪高風耳筒 SHL4805DC/00
Flite 帶咪高風耳筒 SHL4805DC/00
超輕巧，但音效強勁。
Philips Flite Everlite 耳機將簡約與精細金屬飾面集於一身，為您打造清晰音效並方便整天使用，需要時更可將耳機折疊成小巧或扁平形狀。 查看各種好處
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超輕巧，但音效強勁。
Philips Flite Everlite 耳機將簡約與精細金屬飾面集於一身，為您打造清晰音效並方便整天使用，需要時更可將耳機折疊成小巧或扁平形狀。 查看各種好處
超輕巧，但音效強勁。
抗重力耳機
- 32 毫米驅動器/密閉型
- 頭戴式
- 柔軟耳墊
- 超薄摺疊設計
功率強大的 32 毫米揚聲器驅動器帶來清晰的聲音
功率強大的 32 毫米傾斜驅動器重現呈現清晰、清脆的聲音，讓您享受深沉、豐富的低音音色。
超薄小巧的摺疊設計方便攜帶
超薄小巧的摺疊設計方便攜帶。
柔軟的耳墊維持長戴舒適
柔軟的耳墊和傾斜的耳機驅動器，就算長時間佩戴亦同樣舒適。
遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放/暫停曲目並接聽來電。
非常輕巧，更設有超纖薄設計
非常輕巧，加上超纖薄設計，讓出門使用時更舒適。
扁平耳機線設計讓您安心享受音樂，無需擔心雜亂的耳機線
扁平耳機線設計讓您無需擔心雜亂的耳機線，同時增加韌度，確保耳機線持久耐用。
精密金屬加工
頭帶和金屬橢圓形耳罩的纖薄設計配搭流線型外觀，讓耳機更具代表性。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 振動膜
-
聚酯薄膜
- 阻抗
-
32 Ohm
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
銅
- 頻率響應
-
9 - 24 000
Hz
- 最大輸入功率
-
40 兆瓦
- 敏感度
-
103 dB
-
連接
- 接線方式
-
兩面均可
- 纜線長度
-
1.2 米
- 連接器
-
3.5mm 立體聲
- 連接器設備
-
鍍鉻
-
設計
- 顏色
-
黑色
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