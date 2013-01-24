40 毫米優質釹合金驅動器可帶來清晰的聲音效果

高性能的 40 毫米釹合金驅動器可重現廣闊音域，呈現一流的細膩音質。從增強型低音效果到溫和的中音，再到透明清澈的高音，您可盡情享受您最喜愛音樂的每一個音符。