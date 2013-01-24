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帶咪高風耳筒

SHL5505YB/00
  • 清脆細膩的音效 清脆細膩的音效 清脆細膩的音效
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    帶咪高風耳筒

    SHL5505YB/00

    清脆細膩的音效

    靈感取自於騎式的 CitiScape Foldie 將城市潮流和創新融為一體。透過此款聰穎的耳筒體驗快感，確保清脆細膩的音效，而封閉式音響系統和優質驅動器提供優質隔音效果 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00

    帶咪高風耳筒

    清脆細膩的音效

    靈感取自於騎式的 CitiScape Foldie 將城市潮流和創新融為一體。透過此款聰穎的耳筒體驗快感，確保清脆細膩的音效，而封閉式音響系統和優質驅動器提供優質隔音效果 查看各種好處

    清脆細膩的音效

    靈感取自於騎式的 CitiScape Foldie 將城市潮流和創新融為一體。透過此款聰穎的耳筒體驗快感，確保清脆細膩的音效，而封閉式音響系統和優質驅動器提供優質隔音效果 查看各種好處

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    帶咪高風耳筒

    清脆細膩的音效

    靈感取自於騎式的 CitiScape Foldie 將城市潮流和創新融為一體。透過此款聰穎的耳筒體驗快感，確保清脆細膩的音效，而封閉式音響系統和優質驅動器提供優質隔音效果 查看各種好處

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        關閉
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        18 - 21 700  赫
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        32 mW
        敏感度
        106 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        單向可分離式布料電線
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 外盒

        總重量
        0.974  千克
        GTIN
        1 69 23410 72257 1
        高度
        22.5  厘米
        長度
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        淨重
        0.384  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.59  千克
        寬度
        19.8  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        19.5  厘米
        EAN
        69 23410 72257 4
        總重量
        0.258  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.128  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.13  千克
        貨架佈置類型
        寬度
        9  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        6.8  厘米
        高度
        16.4  厘米
        重量
        0.127  千克
        寬度
        14.5  厘米

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