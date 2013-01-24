清脆細膩的音效
靈感取自於騎式的 CitiScape Foldie 將城市潮流和創新融為一體。透過此款聰穎的耳筒體驗快感，確保清脆細膩的音效，而封閉式音響系統和優質驅動器提供優質隔音效果 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
清脆細膩的音效
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清脆細膩的音效
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清脆細膩的音效
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高性能的 40 毫米釹合金驅動器可重現廣闊音域，呈現一流的細膩音質。從增強型低音效果到溫和的中音，再到透明清澈的高音，您可盡情享受您最喜愛音樂的每一個音符。
CitiScape 耳機的特色有內置咪高風，讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂，一邊與重要人士保持聯繫，就是這麼簡單。
身為忙碌都市人的您，也可以遠離城市裡的喧鬧噪音。封閉式蓋耳設計可隔離所有聲音，讓您享受美妙的音樂和動態低音增強效果。
您的耳筒可輕巧折疊，方便存放和攜帶。
再也不會有電線糾纏不清的困擾了。CitiScape 耳機的可分離式防纏電線，不打結，易整理。現在不論在什麼地方，您只需盡情享受音樂就好。
這個設計的靈感來自單車接線，耳罩和耳筒均使用輕盈堅固的金屬線連接，確保長時間舒適配戴。
頭帶的靈感源自單車手柄的編織包裝，使用人造皮革手工製作，展現時尚的風格宣言。
蓋耳式柔軟耳墊可舒適地貼合您的耳朵輪廓，不管您的頭型是怎樣，均能舒適佩戴耳墊。隨意播放音樂，事實上，耳墊佩戴時極為舒適，您幾乎會忘了它的存在！
預先傾斜的耳罩可完美貼合自然的耳形角度，帶來卓越的封閉效果，讓您盡情沉浸在音樂中。
音效
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