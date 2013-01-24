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CitiScape 頭帶式耳筒

SHL5605FB/10
  • 沉浸在清晰、自然的聲音中 沉浸在清晰、自然的聲音中 沉浸在清晰、自然的聲音中
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    CitiScape 頭帶式耳筒

    SHL5605FB/10

    沉浸在清晰、自然的聲音中

    CitiScape Downtown 的靈感來自城市潮流風格，採用更具街頭風格的牛仔布細節設計。配備 MusicSeal 和舒適隔音耳墊，讓您時刻沈醉在自己的音樂世界之中。 查看各種好處

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      平面 1.2 米防纏電線，不再有電線糾纏的困擾

      再也不會有電線糾纏不清的困擾了。CitiScape 耳機的平面 1.2 米防纏電線，不打結，易整理。現在不論在什麼地方，您只需盡情享受音樂就好。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        振動膜
        PET
        頻率響應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        30 Ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        40 兆瓦
        敏感度
        104 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態
        音圈

      • 連接

        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        咪高風
        內置咪高風
        兼容：
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
        附加連接器
        較舊型號的 Nokia、Sony Ericsson 及 SAMSUNG 手機需要使用附加連接器。請透過 www.support.philips.com 聯絡客戶服務組尋求協助。
        纜線類型
        OFC
        接線方式
        單向

      • 產品尺寸

        寬度
        17.5  厘米
        高度
        18.5  厘米
        深度
        7.5  厘米
        重量
        0.174  千克

      • 包裝尺寸

        高度
        20  厘米
        寬度
        17  厘米
        深度
        8  厘米
        淨重
        0.174  千克
        總重量
        0.398  千克
        淨重
        0.224  千克
        EAN
        69 23410 72064 8
        貨架佈置類型
        模型
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      • 外盒

        長度
        26.5  厘米
        寬度
        21.5  厘米
        高度
        24  厘米
        淨重
        0.522  千克
        總重量
        1.39  千克
        淨重
        0.868  千克
        GTIN
        1 69 23410 72064 5
        產品包裝數目
        3

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