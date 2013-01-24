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帶咪高風耳筒

SHL5605PP/10
  • 沉浸在清晰、自然的聲音中 沉浸在清晰、自然的聲音中 沉浸在清晰、自然的聲音中
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    帶咪高風耳筒

    SHL5605PP/10

    沉浸在清晰、自然的聲音中

    CitiScape Downtown 耳筒靈感取自於紐約俐落隨性的街頭風格設計，輕鬆保有自我風格。MusicSeal 可讓您盡情地享受音樂；彈簧金屬材質，搭配柔軟泡綿耳墊，配戴起來絕對舒適。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00
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      使用柔軟布料製成的頭帶，隨時隨地都可舒適的掛戴聆聽音樂

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        關閉
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        18 - 22 000  赫
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        30 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 71345 9
        深度
        8  厘米
        總重量
        0.398  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.174  千克
        淨重
        0.224  千克
        寬度
        19.5  厘米
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架佈置類型

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        總重量
        1.514  千克
        高度
        24  厘米
        長度
        26.5  厘米
        淨重
        0.522  千克
        淨重
        0.992  千克
        寬度
        21.5  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71345 6

      • 產品尺寸

        深度
        7.5  厘米
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.174  千克
        寬度
        17.5  厘米

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