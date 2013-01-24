沉浸在清晰、自然的聲音中
CitiScape Downtown 耳筒靈感取自於紐約俐落隨性的街頭風格設計，輕鬆保有自我風格。MusicSeal 可讓您盡情地享受音樂；彈簧金屬材質，搭配柔軟泡綿耳墊，配戴起來絕對舒適。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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CitiScape Downtown 耳筒靈感取自於紐約俐落隨性的街頭風格設計，輕鬆保有自我風格。MusicSeal 可讓您盡情地享受音樂；彈簧金屬材質，搭配柔軟泡綿耳墊，配戴起來絕對舒適。 查看各種好處
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CitiScape Downtown 耳筒靈感取自於紐約俐落隨性的街頭風格設計，輕鬆保有自我風格。MusicSeal 可讓您盡情地享受音樂；彈簧金屬材質，搭配柔軟泡綿耳墊，配戴起來絕對舒適。 查看各種好處
CitiScape 耳機的特色有內置咪高風，讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂，一邊與重要人士保持聯繫，就是這麼簡單。
有了這款精確調準過的 40 毫米驅動器，沉浸在水晶般清晰的自然原音中。運用 Philips 始終不變的絕佳聲音品質要求，CitiScape 耳機以謹慎精確的方式設計，為您帶來清晰細膩又不失真的音效，不論在哪裡都可真正地享受音樂。
不論您是在聆聽激昂澎派的吉他獨奏、金屬搖滾樂團，或是輕快高亢的女高音，MusicSeal 的技術都可以確保 CitiScape 耳機讓您獨享最喜愛的音樂。運用雙層縫料耳罩，以及密閉式的的耳墊和罩座，這款創新的功能，都可以讓音樂不外洩，並且環境噪音也不會穿透耳罩，影響您享受音樂的好心情。
身為忙碌都市人的您，使用噪音隔離耳墊，您也可以遠離城市裡的喧鬧噪音。這款絕對柔軟的耳墊，可將喇叭緊密地貼合在您的耳朵上，長時間掛戴也不會有不適感。讓您拋離塵囂，沉浸在自己最喜愛的音樂中。
再也不會有電線糾纏不清的困擾了。CitiScape 耳機的平面 1.2 米防纏電線，不打結，易整理。現在不論在什麼地方，您只需盡情享受音樂就好。
此款 Philips 耳筒的超柔軟耐用的記憶棉耳墊，柔軟舒適地包覆您的耳朵，有效阻絕外在噪音，音樂聲也不會外洩。這款耳墊不僅是為完美貼合所設計，還可讓您長時間盡情聆聽音樂。這款耳墊非常舒適，可讓人幾乎忘了它的存在。
音效
連接
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外盒
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