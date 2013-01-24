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帶咪高風耳筒

SHL5705WT/00
  • 高精準度的音效 高精準度的音效 高精準度的音效
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    帶咪高風耳筒

    SHL5705WT/00

    高精準度的音效

    戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$899.00

    帶咪高風耳筒

    高精準度的音效

    戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處

    高精準度的音效

    戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處

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    帶咪高風耳筒

    高精準度的音效

    戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        關閉
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        18 - 22 500  赫
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        106 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        單向纜線
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 外盒

        總重量
        0.91  千克
        GTIN
        1 69 23410 72262 5
        高度
        23  厘米
        長度
        22  厘米
        淨重
        0.3  千克
        產品包裝數目
        2
        淨重
        0.61  千克
        寬度
        13.5  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        11  厘米
        EAN
        69 23410 72262 8
        總重量
        0.386  千克
        高度
        20  厘米
        淨重
        0.15  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.236  千克
        貨架佈置類型
        寬度
        9.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        6.6  厘米
        高度
        16.6  厘米
        重量
        0.117  千克
        寬度
        16  厘米

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