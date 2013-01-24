高精準度的音效
戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處
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戴著彈性舒爽的 CitiScape Frames，就如配戴太陽眼鏡一樣。不論您在什麼地方，您都可以利用封閉式音響系統和優質驅動器享受精準的音效。聽完音樂後，只要將耳筒折起放入時尚的保護套中即可。 查看各種好處
有了這款精確調準過的 40 毫米驅動器，沉浸在均衡自然的暖人聲調中。運用 Philips 始終不變的絕佳聲音品質要求，CitiScape 耳機以謹慎精確的方式設計，為您帶來清晰細膩又不失真的音效，不論在哪裡都可真正地享受音樂。
CitiScape 耳機的特色有內置咪高風，讓您可以輕鬆地從聆聽音樂切換至接聽來電。一邊聽音樂，一邊與重要人士保持聯繫，就是這麼簡單。
您的耳筒可輕巧折疊，方便存放和攜帶。
耳筒的舒爽耳罩的設計靈感源自時尚的高品質太陽眼鏡，耳罩以創新工藝透過可折疊的「框架」連接至耳筒，讓您方便佩戴的同時盡享時尚。猶如您最喜愛的太陽眼鏡！耳筒備有多種繽紛顏色和圖案可供選擇，提升您的總體造型……和生活。
CitiScape Frames 使用堅固的高品質材料將耳罩連接至頭帶。輕盈的金屬鉸鏈可靈活穩固地連接部件，適合您長時間安全舒適地佩戴耳筒。
蓋耳式柔軟耳墊可舒適地貼合您的耳朵輪廓，不管您的頭型是怎樣，均能舒適佩戴耳墊。隨意播放音樂，事實上，耳墊佩戴時極為舒適，您幾乎會忘了它的存在！
身為忙碌都市人的您，也可以遠離城市裡的喧鬧噪音。封閉式蓋耳設計可隔離所有聲音，讓您享受美妙的音樂和動態低音增強效果。
預先傾斜的耳罩可完美貼合自然的耳形角度，帶來卓越的封閉效果，讓您盡情沉浸在音樂中。
音效
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