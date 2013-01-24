創新的彈性舒爽設計靈感源自時尚的太陽眼鏡

耳筒的舒爽耳罩的設計靈感源自時尚的高品質太陽眼鏡，耳罩以創新工藝透過可折疊的「框架」連接至耳筒，讓您方便佩戴的同時盡享時尚。猶如您最喜愛的太陽眼鏡！耳筒備有多種繽紛顏色和圖案可供選擇，提升您的總體造型……和生活。