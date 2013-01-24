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帶咪高風耳筒

SHL5905GY/10
  • 沉浸在高精準度的音質中 沉浸在高精準度的音質中 沉浸在高精準度的音質中
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    帶咪高風耳筒

    SHL5905GY/10

    沉浸在高精準度的音質中

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      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        18  厘米
        高度
        20  厘米
        深度
        8  厘米
        重量
        0.274  千克

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        30 mW
        敏感度
        103 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        包括的產品數目
        1
        EAN
        69 23410 71349 7
        深度
        9  厘米
        總重量
        0.505  千克
        高度
        21.5  厘米
        淨重
        0.274  千克
        淨重
        0.231  千克
        寬度
        19,5  厘米
        包裝類型
        模型

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        總重量
        1.85  千克
        高度
        25.5  厘米
        長度
        29,5  厘米
        淨重
        0.822  千克
        淨重
        1.028  千克
        寬度
        21.5  厘米
        GTIN
        1 69 23410 71349 4

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