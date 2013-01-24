有了 MusicSeal，音樂獨享最自然

不論您是在聆聽激昂澎派的吉他獨奏、金屬搖滾樂團，或是輕快高亢的女高音，MusicSeal 的技術都可以確保 CitiScape 耳機讓您獨享最喜愛的音樂。運用雙層縫料耳罩，以及密閉式的的耳墊和罩座，這款創新的功能，都可以讓音樂不外洩，並且環境噪音也不會穿透耳罩，影響您享受音樂的好心情。