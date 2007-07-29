搜尋字眼

ZH
EN
1

頭帶式耳筒

SHL8500/00
  • 輕巧舒適 輕巧舒適 輕巧舒適
    -{discount-value}

    頭帶式耳筒

    SHL8500/00

    輕巧舒適

    這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。

    此產品已不再銷售。

    頭帶式耳筒

    輕巧舒適

    這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。

    輕巧舒適

    這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。

    此產品已不再銷售。

    頭帶式耳筒

    輕巧舒適

    這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。

    類似產品

    See all 入耳式與耳機

      輕巧舒適

      強勁音效

      享受一流的表現和最佳的音質

      以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。

      24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

      插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

      超輕巧頭帶，另舒適感倍增

      輕巧流線型不銹鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。

      為了長時間使用而設計得更方便

      這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。

      1.5 米纜線讓你可將播放機放於包內

      理想的纜線長度令你活動更自如，並可隨意選擇音樂裝置的攜帶位置。

      額外輕巧的物料更方便攜帶

      耐用而輕巧的優質物料，可提升長時間使用時的舒適度且更方便攜帶。

      釹合金喇叭驅動器可呈現純正而穩定的聲音

      釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。

      開口式設計，可呈現開闊音效體驗

      耳罩中的開口和布料包覆可讓氣流充分流通，帶來自然的音效清晰度及最佳音質表現。

      超柔軟頭帶墊可實現極度舒適的佩戴感受

      超柔軟頭帶墊與耳墊以相配布料包覆，能穩固安全地與頭頂貼合，不會對頭骨造成任何壓力。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        Neodymium 磁石
        音圈
        CCAW
        振動膜
        Mylar dome
        頻率響應
        10 - 28 000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大輸入電量
        50  mW
        敏感度
        105  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        單邊
        纜線長度
        1.5  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 包裝尺寸

        深度
        5.7  厘米
        總重量
        0.22  千克
        高度
        24.7  厘米
        淨重
        0.085  千克
        淨機身重量
        0.135  千克
        寬度
        19.6  厘米

      • 外盒

        總重量
        7.4  千克
        高度
        53.6  厘米
        長度
        44.4  厘米
        淨重
        2.04  千克
        淨機身重量
        5.36  千克
        寬度
        39.2  厘米

      • 內紙箱

        總重量
        1.61  千克
        高度
        25.6  厘米
        長度
        37.4  厘米
        淨重
        0.51  千克
        淨機身重量
        1.1  千克
        寬度
        21.6  厘米

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。