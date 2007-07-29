輕巧舒適
這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕巧舒適
這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。
輕巧舒適
這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。
此產品已不再銷售。
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輕巧舒適
這款強勁、輕巧而舒適的頭帶式耳筒集高效、實用和品味於一身。隨身攜帶，你便可隨時享受出眾音質。
以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。
插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。
輕巧流線型不銹鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。
這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。
理想的纜線長度令你活動更自如，並可隨意選擇音樂裝置的攜帶位置。
耐用而輕巧的優質物料，可提升長時間使用時的舒適度且更方便攜帶。
釹是製造強磁場的最佳物料，它可使語音線圈具有更高的靈敏度，產生更佳的重低音反應以及純正而穩定的音質。
耳罩中的開口和布料包覆可讓氣流充分流通，帶來自然的音效清晰度及最佳音質表現。
超柔軟頭帶墊與耳墊以相配布料包覆，能穩固安全地與頭頂貼合，不會對頭骨造成任何壓力。
音效
連接
包裝尺寸
外盒
內紙箱
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