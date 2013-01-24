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頭帶式耳筒

SHL9307/10
  • 完美貼合，洪渾低音 完美貼合，洪渾低音 完美貼合，洪渾低音
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    頭帶式耳筒

    SHL9307/10

    完美貼合，洪渾低音

    超輕量可摺式頭帶式耳筒帶來至高無上的音響。 巨大的 40mm 錄音室級揚聲器造出精細的聲音，加上 FloatingCushions 容許全面多方向調整耳罩，確保終極貼合。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00
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      超凡音效體驗

      • 蓋耳式
      • 黑色

      帶咪高風與音量控制的線控遙控

      您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。

      40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

      40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      釹磁石增強低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

      超輕巧頭帶，另舒適感倍增

      輕巧流線型不鏽鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。

      FloatingCushion 設計容許耳罩自動調節

      新發明的 FloatingCushion 設計容許耳墊全面多方向自動調整而毋需傳統的 C 支點構造。這形成一個無縫的設計，可對用家的頭部及耳部級與平均的壓力，確保最理想的穩定性，構成一個關於舒適與貼服的精彩故事。

      超柔軟耳墊可提供長時間的舒適感覺

      耳墊非常柔軟，喇叭可緊貼耳朵，送出強勁音量。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

      插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

      精巧摺合式設計讓您將音樂帶到任何地方

      輕易摺合設計精巧得可以把您的音樂帶到任何地方

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        15  厘米
        高度
        18  厘米
        深度
        5,5  厘米
        重量
        0.099  千克

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        最大輸入電量
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.5 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        連接插頭
        3.5-6.3 毫米

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        深度
        5,5  厘米
        總重量
        0.251  千克
        高度
        19,5  厘米
        淨重
        0.099  千克
        淨重
        0.152  千克
        寬度
        19,5  厘米
        EAN
        69 23410 70905 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      • 外盒

        總重量
        0.938  千克
        高度
        22.9  厘米
        長度
        21.5  厘米
        淨重
        0.297  千克
        淨重
        0.641  千克
        寬度
        15.8  厘米
        EAN
        87 12581 59563 0
        產品包裝數目
        3

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