完美貼合，洪渾低音
超輕量可摺式頭帶式耳筒帶來至高無上的音響。 巨大的 40mm 錄音室級揚聲器造出精細的聲音，加上 FloatingCushions 容許全面多方向調整耳罩，確保終極貼合。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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您是否要跳過曲目？改變音量？接聽或拒接來電？錄製語音記事？這款遙控均可實現，它具有靈敏的咪高風，以及音量控制、通話和跳轉功能。它還能夠觸發音量控制。有了這款耳筒控制器在手，無需再讓 iPhone 或 iPod 存取熒幕或解鎖屏幕。
40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。
輕巧流線型不鏽鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。
新發明的 FloatingCushion 設計容許耳墊全面多方向自動調整而毋需傳統的 C 支點構造。這形成一個無縫的設計，可對用家的頭部及耳部級與平均的壓力，確保最理想的穩定性，構成一個關於舒適與貼服的精彩故事。
耳墊非常柔軟，喇叭可緊貼耳朵，送出強勁音量。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。
輕易摺合設計精巧得可以把您的音樂帶到任何地方
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配件
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