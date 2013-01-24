主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

頭帶式耳筒

SHL9500/00
  • 豐富的重低音效果 豐富的重低音效果 豐富的重低音效果
    -{discount-value}

    頭帶式耳筒

    SHL9500/00

    豐富的重低音效果

    超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    頭帶式耳筒

    豐富的重低音效果

    超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。

    豐富的重低音效果

    超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    頭帶式耳筒

    豐富的重低音效果

    超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      豐富的重低音效果

      超凡音效體驗

      40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

      40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      封閉式設計可阻隔環境噪音

      在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

      享受一流的表現和最佳的音質

      以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。

      釹磁石增強低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。

      24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

      插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

      超輕巧頭帶，另舒適感倍增

      輕巧流線型不鏽鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。

      頭帶墊設計可提供軟墊的舒適貼合感覺。

      頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。

      耳墊使配戴更舒適，低音更出色。

      此系列 Philips 耳筒造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。

      為了長時間使用而設計得更方便

      這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。

      摺疊後體積超薄，可輕鬆放入旅行袋中

      這款耳筒專為超薄摺疊而設計，可輕鬆放入旅行袋中。

      3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置

      透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

      1.5 米纜線讓你可將播放機放於包內

      理想的纜線長度令你活動更自如，並可隨意選擇音樂裝置的攜帶位置。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        10 - 28 000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大輸入電量
        500  毫瓦
        敏感度
        105  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.5  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        連接插頭
        3.5 - 6.3  毫米

      • 包裝尺寸

        深度
        5.6  厘米
        總重量
        0.397  千克
        高度
        24.3  厘米
        淨重
        0.176  千克
        淨重
        0.221  千克
        寬度
        19.5  厘米
        EAN
        87 10895 92153 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外盒

        總重量
        9.62  千克
        高度
        30.5  厘米
        長度
        79  厘米
        淨重
        4.224  千克
        淨重
        5.396  千克
        寬度
        45.5  厘米
        EAN
        87 10895 92155 8
        產品包裝數目
        24

      • 內紙箱

        總重量
        1.2  千克
        高度
        21  厘米
        長度
        27  厘米
        淨重
        0.528  千克
        淨重
        0.672  千克
        寬度
        21  厘米
        EAN
        87 10895 92154 1
        產品包裝數目
        3

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記