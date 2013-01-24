豐富的重低音效果
超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
豐富的重低音效果
超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。
豐富的重低音效果
超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。
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豐富的重低音效果
超輕巧的摺疊式頭帶耳筒，可為您帶來頂級高品質音效。特大的 40 毫米錄音室級喇叭可製造出非同凡響的細緻音質；配備可阻隔外界噪音的密封式耳蓋，令音效表現更進一步。
40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳筒的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳筒是監控現場音樂會或錄音的理想之選。
以聽覺為本的設計及高質驅動器，確保音質一流。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音響應及更高整體音質。
插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。
輕巧流線型不鏽鋼頭帶如此輕盈，讓你幾乎察覺不到它的存在。
頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。
此系列 Philips 耳筒造型特別、用料名貴的耳墊可為您帶來最舒適的完美貼合感覺，而且還可防止漏音並增強重低音表現，專為緊貼人體耳部輪廓而設計。
這款耳筒是以您的耳形來設計，配戴起來分外舒適，讓您可以長時間享受音樂。
這款耳筒專為超薄摺疊而設計，可輕鬆放入旅行袋中。
透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。
理想的纜線長度令你活動更自如，並可隨意選擇音樂裝置的攜帶位置。
聲音
連接
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包裝尺寸
外盒
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