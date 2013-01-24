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頭帶式耳筒

SHL9705A/00
  • 精確音效、自動調節 精確音效、自動調節 精確音效、自動調節
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    頭帶式耳筒

    SHL9705A/00

    精確音效、自動調節

    此款超薄可摺疊耳筒具備輕量外殼，讓您隨身享受極致音效。40 毫米喇叭加上高級 FloatingCushions，耳罩可全面多方向調整旋轉，提供超凡音效及自然貼合 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      24k 鍍金插頭確保最穩定的連接

      插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。

      40 毫米喇叭驅動器提供極高的效能

      配以動態 40mm 驅動程式，這些耳筒提供清脆的聲音體驗，還有重低音效果。

      優質喇叭發放準確的音效

      優質驅動程式重現準確的音效質素，為你所收聽的每段音樂帶來最深沉豐厚的低音和水晶般清晰的高音

      透過 Philips 耳筒應用程式，個人化您的音效和按鈕。

      下載 Philips 耳筒應用程式，即可個人化您的耳筒音效，也可遙控操作接聽/結束通話、播放/暫停音樂、調整音量 +/-、及變更曲目。

      技術規格

      • 產品尺寸

        寬度
        15.5  厘米
        寬度
        6.1  吋
        高度
        17.5  厘米
        高度
        6.9  吋
        深度
        7.3  厘米
        深度
        2.9  吋
        重量
        0.1435  千克
        重量
        0.316  磅

      • 聲音

        頻率響應
        18 - 23000  Hz
        阻抗
        24 Ohm
        敏感度
        106 dB
        喇叭直徑
        40 毫米
        最大輸入電量
        50  毫瓦

      • 包裝尺寸

        貨架佈置類型
        模型
        高度
        20  厘米
        高度
        7.9  吋
        寬度
        19,5  厘米
        寬度
        7.7  吋
        深度
        5,5  厘米
        深度
        2,2  吋
        淨重
        0.1435  千克
        淨重
        0.316  磅
        總重量
        0.282  千克
        總重量
        0.622  磅
        淨重
        0.1385  千克
        淨重
        0.306  磅
        EAN
        69 23410 71528 6
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        模型

      • 外盒

        長度
        21.7  厘米
        長度
        8,5  吋
        寬度
        18.8  厘米
        寬度
        7.4  吋
        高度
        23  厘米
        高度
        9.1  吋
        淨重
        0.4305  千克
        淨重
        0.949  磅
        總重量
        1.174  千克
        總重量
        2.588  磅
        淨重
        0.7435  千克
        淨重
        1.639  磅
        GTIN
        1 69 23410 71528 3
        產品包裝數目
        3

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