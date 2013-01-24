高級記憶海綿 FloatingCushion 提供 自然貼服

此款 Philips 耳筒的新發明高級 FloatingCushion 設計，容許耳墊全面多方向自動調整而毋需傳統的 C 支點構造。這形成一個無縫的設計，可對用家的頭部及耳部級與平均的壓力，確保最理想的穩定性，構成一個關於舒適與貼服的精彩故事。