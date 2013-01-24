此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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高級超柔軟耳墊讓您隨意佩戴耳筒，無不適感。
此款 Philips 耳筒的新發明高級 FloatingCushion 設計，容許耳墊全面多方向自動調整而毋需傳統的 C 支點構造。這形成一個無縫的設計，可對用家的頭部及耳部級與平均的壓力，確保最理想的穩定性，構成一個關於舒適與貼服的精彩故事。
鋁材輕巧強韌，外形與耳筒的超凡設計渾然一體。
無須使用時，耳筒可超薄摺疊方便攜帶及儲存
憑藉內置咪高風和通話按鈕，您可以使用此 Philips 耳筒聆聽音樂以及接聽手機通話。享受免提通話，同時輕鬆接聽和終止耳筒通話。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。
配以動態 40mm 驅動程式，這些耳筒提供清脆的聲音體驗，還有重低音效果。
優質驅動程式重現準確的音效質素，為你所收聽的每段音樂帶來最深沉豐厚的低音和水晶般清晰的高音
下載 Philips 耳筒應用程式，即可個人化您的耳筒音效，也可遙控操作接聽/結束通話、播放/暫停音樂、調整音量 +/-、及變更曲目。
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