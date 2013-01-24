輕巧的電子裝置可消除高達 70% 令人煩擾的外部噪音

智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。