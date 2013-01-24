格內其他項目
- 3 種耳罩尺寸
- SHN 轉接器
- 飛機用插頭
- 電池
- 控制
減少 70% 的外部噪音
可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
減少 70% 的外部噪音
可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。
減少 70% 的外部噪音
可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
減少 70% 的外部噪音
可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。
在耳朵和耳筒之間製造出的完美封閉效果可大大減少令人煩擾的環境噪音。透過其出色隔音特性，這款耳筒不但可阻隔令人煩擾的環境噪音，同時亦可在調節到較低音量時為你帶來超凡音質。
這款最為方便的頸帶佩戴方式只是簡單地將線纜套在頭部並從你的頸部懸掛一個控制盒。內置式電線滑動設計可提供額外支援。
微型電子裝置被精心安排在特別設計的小型控制盒中。
使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。
透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
聲音
連接
配件
內紙箱
外盒
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