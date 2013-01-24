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防噪音耳塞式耳筒

SHN2500/00
  • 減少 70% 的外部噪音 減少 70% 的外部噪音 減少 70% 的外部噪音
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    防噪音耳塞式耳筒

    SHN2500/00

    減少 70% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

    此產品已不再銷售。

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    減少 70% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

    減少 70% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

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    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為您帶來密封而舒適的貼合效果，是飛機與火車上的理想選擇。

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      主動降噪

      3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合

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      由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。

      輕巧的電子裝置可消除高達 70% 令人煩擾的外部噪音

      智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。

      製造理想封閉效果，帶來完美音色

      在耳朵和耳筒之間製造出的完美封閉效果可大大減少令人煩擾的環境噪音。透過其出色隔音特性，這款耳筒不但可阻隔令人煩擾的環境噪音，同時亦可在調節到較低音量時為你帶來超凡音質。

      可方便地掛於你的頸部

      這款最為方便的頸帶佩戴方式只是簡單地將線纜套在頭部並從你的頸部懸掛一個控制盒。內置式電線滑動設計可提供額外支援。

      小型控制盒取代笨重的盒身設計

      微型電子裝置被精心安排在特別設計的小型控制盒中。

      用於飛機娛樂系統的轉接器

      使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

      3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置

      透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        主動式噪音衰減
        50 - 1500 Hz, >10 dB 於 300 Hz
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        40 - 20 000  Hz
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        15  毫瓦
        敏感度
        102  分貝
        喇叭直徑
        9  毫米
        阻抗
        72  歐姆
        類型
        動態
        音圈
        降噪效果
        300 Hz 時為約 10 分貝

      • 連接

        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        連接插頭
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5 毫米  毫米
        電池
        1.5 V R03/AAA

      • 內紙箱

        總重量
        0.557  千克
        高度
        26  厘米
        長度
        13.5  厘米
        淨重
        0.117  千克
        淨重
        0.44  千克
        寬度
        12.5  厘米
        EAN
        87 10895 97123 2
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        總重量
        4.456  千克
        高度
        51.5  厘米
        長度
        28.5  厘米
        淨重
        0.936  千克
        淨重
        3.52  千克
        寬度
        26  厘米
        EAN
        87 10895 97124 9
        產品包裝數目
        24

      • 包裝尺寸

        深度
        3.4  厘米
        總重量
        0.131  千克
        高度
        23.2  厘米
        淨重
        0.039  千克
        淨重
        0.092  千克
        寬度
        12.5  厘米
        EAN
        87 10895 97122 5
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸
      • SHN 轉接器
      • 飛機用插頭
      • 電池
      • 控制

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