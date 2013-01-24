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降噪耳機

SHN4600/10
  • 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音
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    降噪耳機

    SHN4600/10

    減少 85% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 85% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為你帶來密封而舒適的貼合效果，是乘坐飛機與火車時的理想伴侶。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$399.00

    降噪耳機

    減少 85% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 85% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為你帶來密封而舒適的貼合效果，是乘坐飛機與火車時的理想伴侶。 查看各種好處

    減少 85% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 85% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為你帶來密封而舒適的貼合效果，是乘坐飛機與火車時的理想伴侶。 查看各種好處

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    降噪耳機

    減少 85% 的外部噪音

    可開啟或關閉，透過這款耳塞式防噪音耳筒可主動減少高達 85% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保為你帶來密封而舒適的貼合效果，是乘坐飛機與火車時的理想伴侶。 查看各種好處

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      由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。

      精密的電子裝置可消除高達 85% 令人煩擾的噪音

      智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。

      製造理想封閉效果，帶來完美音色

      在耳朵和耳筒之間製造出的完美封閉效果可大大減少令人煩擾的環境噪音。透過其出色隔音特性，這款耳筒不但可阻隔令人煩擾的環境噪音，同時亦可在調節到較低音量時為你帶來超凡音質。

      超柔軟耳墊可提供長時間的舒適感覺

      耳墊非常柔軟，喇叭可緊貼耳朵，送出強勁音量。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。

      纖巧輕盈的控制器可進行開關控制和音量調節

      位於耳筒線上的細線型控制盒可提供方便的音量調節以及對降噪音功能的開關控制。鮮明的電源指示燈還可以在不使用時提醒你關閉產品，以確保更為持久的電池壽命。

      可方便地掛於你的頸部

      這款最為方便的頸帶佩戴方式只是簡單地將線纜套在頭部並從你的頸部懸掛一個控制盒。內置式電線滑動設計可提供額外支援。

      按通話模式可方便聆聽環境聲。

      您無需取下耳筒便可聽到航班宣告事項、與乘務員交談或留意周圍環境。按控制盒上的通話模式，您就可以透過耳筒的咪高風聆聽環境聲。

      用於飛機娛樂系統的轉接器

      使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

      3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置

      透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

      已內附電池，你可立即使用這產品

      毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        開啟
        振動膜
        聚酯薄膜
        頻率響應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        開啟：245 歐姆；關閉：116 歐姆
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        20 mW
        降噪效果
        在 200 赫茲時，12 分貝；90 至 2,000 赫茲
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        8.6 毫米
        類型
        動態
        音圈

      • 連接

        纜線長度
        1.5 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        連接插頭
        是，3.5-6.3 毫米
        飛機用插頭
        是，2 個 3.5 毫米
        電池
        是，1.5 伏電池 R03/AAA

      • 外盒

        EAN
        87 12581 55598 6
        高度
        25.5  厘米
        長度
        29.4  厘米
        產品包裝數目
        12
        寬度
        24.4  厘米
        總重量
        1.846  千克
        淨重
        0.55992  千克
        淨重
        1.28608  千克

      • 包裝尺寸

        深度
        4.2  厘米
        總重量
        0.10966  千克
        高度
        19.6  厘米
        淨重
        0.04666  千克
        淨重
        0.063  千克
        寬度
        9.6  厘米
        EAN
        69 23410 70436 5
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55599 3
        高度
        21.1  厘米
        長度
        26.7  厘米
        產品包裝數目
        6
        寬度
        10.6  厘米
        總重量
        0.842  千克
        淨重
        0.27996  千克
        淨重
        0.56204  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 飛機用變壓器
      • 變壓器
      • 電池
      • she9550，3 種耳罩尺寸

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