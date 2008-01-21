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降噪耳筒

SHN5500/00
  • 減少 75% 的外部噪音 減少 75% 的外部噪音 減少 75% 的外部噪音
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    降噪耳筒

    SHN5500/00

    減少 75% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。

    此產品已不再銷售。

    降噪耳筒

    減少 75% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。

    減少 75% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。

    此產品已不再銷售。

    降噪耳筒

    減少 75% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。

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      輕巧的電子裝置可減低高達 75% 令人煩擾的外部噪音

      智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。

      柔軟的耳墊可提供理想的封閉效果，帶來完美的音色

      耳墊非常柔軟，可讓喇叭緊貼耳朵，從而製造出完美的封閉效果與絕佳音色。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。

      3 向調節功能適合個人需要

      3 向調節功能包括一個極具彈性並可 360 度移動的鉸鏈以及 3 個位置的橡膠耳鉤，讓你可以將頸帶完美地定位於耳部，享受長時間的安全、舒適體驗。

      具彈性的橡膠耳鉤，提供舒適安全的貼合感覺

      橡膠耳鉤可掛於雙耳而不會滑脫，為你帶來額外舒適、安全的貼合感覺，確保耳筒可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動型人仕的理想選擇。

      纖巧輕盈的控制器可進行開關控制和音量調節

      位於耳筒線上的細線型控制盒可提供方便的音量調節以及對降噪音功能的開關控制。鮮明的電源指示燈還可以在不使用時提醒你關閉產品，以確保更為持久的電池壽命。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，你可自由放置你的音響裝置。

      單向纜線可防止纜線糾結

      纜線只連接一方，可防止纜線糾結，收藏時只需稍為捲繞纜線。

      用於飛機娛樂系統的轉接器

      使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

      3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置

      透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

      已內附電池，你可立即使用這產品

      毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        主動式噪音衰減
        50-1,500Hz，300Hz 時 >10 分貝
        振動膜
        Mylar dome
        頻率響應
        40 - 20 000 Hz  Hz
        阻抗
        45 Ohm
        磁鐵類型
        Neodymium 磁石
        最大電量輸入
        500 mW
        噪音消除效果
        300 Hz 時為約 10 分貝
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        32 毫米
        類型
        動態
        音圈

      • 連接

        纜線長度
        1.2 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        鍍鉻
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        連接插頭
        是，3.5-6.3 毫米
        電池
        是，1.5 伏電池 R03/AAA

      • 內紙箱

        總重量
        1.8  千克
        高度
        24  厘米
        長度
        45  厘米
        淨重
        1.38  千克
        淨機身重量
        0.42  千克
        寬度
        19  厘米
        EAN
        87 10895 92042 1
        產品包裝數目
        6

      • 外盒

        總重量
        16.3  千克
        高度
        54.4  厘米
        長度
        80.5  厘米
        淨重
        3.84  千克
        淨機身重量
        12.46  千克
        寬度
        47.4  厘米
        EAN
        87 10895 92043 8
        產品包裝數目
        48

      • 包裝尺寸

        深度
        7  厘米
        總重量
        0.23  千克
        高度
        22.4  厘米
        淨重
        0.08  千克
        淨機身重量
        0.15  千克
        寬度
        17.9  厘米
        EAN
        87 10895 92041 4
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      包裝盒内容

      Packaging photograph - highres 1447x756

      格內其他項目

      • SHN 轉接器
      • 飛機用插頭
      • 電池
      • 遠程

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