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減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的噪音，怡然自得地享受音樂 - 這些後掛式耳筒，可主動控制高達 75% 的環境噪音，是飛機和火車上的理想選擇。
智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。
耳墊非常柔軟，可讓喇叭緊貼耳朵，從而製造出完美的封閉效果與絕佳音色。由於對雙耳的壓力十分微弱，讓你可以長時間舒適地使用耳筒。
3 向調節功能包括一個極具彈性並可 360 度移動的鉸鏈以及 3 個位置的橡膠耳鉤，讓你可以將頸帶完美地定位於耳部，享受長時間的安全、舒適體驗。
橡膠耳鉤可掛於雙耳而不會滑脫，為你帶來額外舒適、安全的貼合感覺，確保耳筒可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動型人仕的理想選擇。
位於耳筒線上的細線型控制盒可提供方便的音量調節以及對降噪音功能的開關控制。鮮明的電源指示燈還可以在不使用時提醒你關閉產品，以確保更為持久的電池壽命。
配合最理想長度的纜線，你可自由放置你的音響裝置。
纜線只連接一方，可防止纜線糾結，收藏時只需稍為捲繞纜線。
使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。
透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。
毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！
音效
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