主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

降噪耳機

SHN7500/00
  • 主動降噪 主動降噪 主動降噪
    -{discount-value}

    降噪耳機

    SHN7500/00

    主動降噪

    智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    降噪耳機

    主動降噪

    智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受

    主動降噪

    智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    降噪耳機

    主動降噪

    智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受

    類似產品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      主動降噪

      80% 降低環境噪音

      3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合

      3 種橡膠耳罩可供更換，可與各種大小的耳朵完美貼合

      由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。

      用於飛機娛樂系統的轉接器

      使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。

      3.5 - 6.35 毫米的配接器可連接至各類聲音裝置

      透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。

      已內附電池，你可立即使用這產品

      毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！

      便攜盒在你不使用耳筒時提供保護

      在不使用耳筒時，這個便攜盒讓你很方便妥善收藏它，以免耳筒線纏在一起。

      精密的電子裝置可消除令人煩擾的環境噪音

      智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。

      Angled Acoustic Pipe 可傳送定向而準確的聲效

      Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。

      經過精確調準的喇叭提供細微與動感的音效

      耳筒音效依據飛行音效系統的聲音設定而精密設計，以重現極為微細與寬廣的動感範圍。

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      簡單可分離式電線可讓您在飛機上自由走動，擺脫線路糾結的困擾

      您能輕鬆快速地拔掉耳機上的可分離式電線，即使每次離開座位，也無需取下耳筒。

      技術規格

      • 配件

        連接插頭
        • 3.5 - 6.3  毫米
        • 2 x 3.5 毫米  毫米
        電池
        1.5 V R03/AAA
        保護套
        包括防護套
        連接線
        可分離式電線

      • 連接

        纜線長度
        1.2 m + 1.8 m
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金
        纜線類型

      • 聲音

        磁鐵類型
        頻率響應
        40 - 20 000  Hz
        最大輸入電量
        15  毫瓦
        敏感度
        104  分貝
        喇叭直徑
        9  毫米

      • 內紙箱

        總重量
        2.59  千克
        高度
        24  厘米
        長度
        28.5  厘米
        淨重
        0.114  千克
        淨重
        2.476  千克
        寬度
        23  厘米
        EAN
        87 12581 31529 0
        產品包裝數目
        3

      • 外盒

        總重量
        11.544  千克
        高度
        26  厘米
        長度
        60  厘米
        淨重
        0.912  千克
        淨重
        10.632  千克
        寬度
        48  厘米
        EAN
        87 12581 31527 6
        產品包裝數目
        24

      • 包裝尺寸

        深度
        7.4  厘米
        總重量
        0.37  千克
        高度
        23  厘米
        淨重
        0.038  千克
        淨重
        0.332  千克
        寬度
        13.7  厘米
        EAN
        87 12581 31524 5
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸
      • 控制

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記