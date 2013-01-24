格內其他項目
- 3 種耳罩尺寸
- 控制
- 套
主動降噪
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
主動降噪
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
主動降噪
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
此產品已不再銷售。
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主動降噪
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
由小到大，擁有 3 種大小的耳罩可供選擇，總有一對 Philips 耳筒會與您的雙耳完美貼合。
使用你個人的耳筒收聽機上娛樂內容。這款轉接器只是簡單地將標準的雙聲道插孔轉換為一個立體聲耳筒插孔。
透過這款轉接器，你可以在配備 3.5 或 6.35 毫米插孔的設備上使用耳筒，給予你更多聲音裝置選擇。
毋須另行購買電池，只要放入內附的電池就可使用！
在不使用耳筒時，這個便攜盒讓你很方便妥善收藏它，以免耳筒線纏在一起。
智能降噪技術可提昇您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中亦可以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎這類低頻噪音上表現尤為出色，讓你在飛機上亦可享受柔和的音樂，而且，在火車和同類環境中亦不會聽到外部嘈雜的鳴叫聲。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音製造出一種相同但相對的波形，從而有效阻隔噪音。
Angled Acoustic Pipe 是依據人體耳道的彎曲度而設計，可令來自喇叭的聲波以最高清晰度，準確地傳送到您的耳膜。
耳筒音效依據飛行音效系統的聲音設定而精密設計，以重現極為微細與寬廣的動感範圍。
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
您能輕鬆快速地拔掉耳機上的可分離式電線，即使每次離開座位，也無需取下耳筒。
配件
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聲音
內紙箱
外盒
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