具有防汗和防水的功能，最適合運動健身使用

這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。