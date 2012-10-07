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ActionFit

運動耳塞式耳筒

SHQ2200/98
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    ActionFit 運動耳塞式耳筒

    SHQ2200/98

    協調運動

    SHQ2200 附有獨特的專利可調校耳掛，讓您可專心運動健身，不會失去節拍而中斷。這款耳筒舒適貼合，不論您在做什麼運動，都可以持續聆聽絕佳音樂。 查看各種好處

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    ActionFit 運動耳塞式耳筒

    協調運動

    SHQ2200 附有獨特的專利可調校耳掛，讓您可專心運動健身，不會失去節拍而中斷。這款耳筒舒適貼合，不論您在做什麼運動，都可以持續聆聽絕佳音樂。 查看各種好處

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      專利設計的可調校耳鈎，穩固貼合

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      ActionFit 耳筒附有專利設計的可調校耳鈎，確保穩固貼和之餘亦不失舒適感。只要將耳鈎掛在耳朵上，然後上下滑動可調校耳鈎，即可讓耳筒穩固貼和耳朵。有了這款耳筒，不論是什麼運動或地形，都毋須擔心耳筒滑落。

      橡膠防滑耳罩可固定耳筒

      橡膠防滑耳罩可固定耳筒

      ActionFit 耳筒採用高級防滑橡膠材質製成，因此可讓您穩固舒適地配戴耳筒，不論配戴多久、動作多大，都不會滑落。

      克維拉強化纜線，堅固耐用

      克維拉強化纜線，堅固耐用

      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。

      具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用

      具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用

      ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。

      8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

      8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

      ActionFit 耳筒重量只有 8 克，重量非常輕，配戴也非常舒適。運動時配戴此款耳筒，幾乎不會感覺到耳筒的存在，只有絕佳的震撼音質，讓您可專心運動保持活力。

      3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固

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      13.6 毫米驅動器帶來震撼音效

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      纜線中有彈力塞裝置

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      可供簡便使用和收藏的電線收藏夾和保護套

      ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您運動可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        磁鐵類型
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        喇叭直徑
        13.6  毫米
        敏感度
        106  分貝
        最大輸入電量
        10  毫瓦
        阻抗
        32  ohm

      • 連接

        纜線類型
        OFC
        接線方式
        平行對稱設計
        連接器設備
        鍍金
        纜線長度
        1.0  米
        連接器
        3.5  毫米

      • 外盒

        長度
        38  厘米
        產品包裝數目
        24
        寬度
        18,1  厘米
        總重量
        1,8886  千克
        高度
        24,8  厘米
        GTIN
        1 87 12581 64299 7
        淨重
        0,528  千克
        皮重
        1,3606  千克

      • 內紙箱

        長度
        18  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        8,2  厘米
        高度
        10,5  厘米
        淨重
        0,066  千克
        總重量
        0,2007  千克
        皮重
        0,1347  千克
        GTIN
        2 87 12581 64299 4

      • 包裝尺寸

        高度
        17,5  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        寬度
        9,5  厘米
        深度
        2,5  厘米
        包括的產品數目
        1
        EAN
        87 12581 64299 0
        總重量
        0,0559  千克
        淨重
        0,022  千克
        皮重
        0,0339  千克

      • 產品尺寸

        高度
        9  厘米
        寬度
        5  厘米
        深度
        2,8  厘米
        重量
        0,022  千克

      • 配件

        隨附
        運送盒

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